Lovitură de proporții pentru Mirel Rădoi! Gaziantep a primit interdicție la transferuri

Mirel Rădoi primește în continuare vești proaste de la Gaziantep, asta după ce Denis Drăguș a părăsit deja gruparea pregătită de tehnicianul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FIFA le-a dat turcilor interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato, din cauza datoriilor care s-au acumulat în ultimele luni.

Gaziantep, interdicție la transferuri din cauza datoriilor

Mirel Rădoi are parte de probleme destul de mari la Gaziantep, în afara rezultatelor modeste pe care le-a înregistrat din momentul în care a fost instalat pe banca grupării din Turcia.

Formația pregătită de antrenorul român a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, pentru următoarele trei perioade de mercato. Datoriile către jucători au dus la această situație, jucătorii nefiind plătiți de câteva luni.

Nu este singurul club din Turcia care a fost sancționat din cauza problemelor financiare. Genclerbirligi și Ankaragucu au fost și ele pedepsite cu interdicții la transferuri.