Cristi Chivu, pus în panteonul antrenorilor din Europa în acest moment: „E la fel ca Pep Guardiola, ca Luis Enrique!”

De un sezon a avut nevoie Cristi Chivu ca să convingă pe toată lumea de valoarea lui. Dacă înainte să câștige eventul mai erau semne de întrebare ridicate în Italia cu privire la experiența lui, acum în Italia se vorbește la superlativ despre antrenorul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la Tuttosport îi dedică un material astăzi în care vorbesc despre asemănarea dintre Chivu și cei mai mari antrenori din lume din acest moment.

Următorul obiectiv pentru Chivu

Tuttosport scrie că antrenorul român a cerut conducerii un mijlocaș bătăios, capabil să controleze ritmul jocului. Toate lucrurile indică spre Manu Kone, de la AS Roma. Iar această dorință a lui Chivu arată, încă o dată, de ce este un antrenor de elită.

„Dacă anul ăsta, campionatul a fost prioritatea, sezonul viitor Inter se va întoarce la dorința de a trage la fel de mult pentru ambele obiective” scriu cei de la Tuttosport, care apoi menționează unul dintre lucrurile care i-au impresionat cel mai tare la Chivu.

„Așa cum fac marii antrenori, Guardiola și Luis Enrique mai presus decât oricare, Chivu cultivă o echipă plină de jucători versatili” scriu jurnaliștii italieni, care îi menționează apoi pe Susic, Diouf sau Luis Enrique, folosiți de Chivu pe mai multe poziții, sau Akanji care a fost folosit și la mijloc, și în apărare. „Chivu a lucrat foarte mult și la mentalitatea unei echipe Inter care începe meciurile în forță, iar apoi, datorită schimbărilor, știe să controleze jocul și să gestioneze avantajul, având totodată contraatacul ca o armă devastatoare de exploatat” mai spun italienii.