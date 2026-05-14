“M-a durut că au văzut fiicele mele”. Cristi Chivu, dezvăluire emoţionantă după ce a reuşit eventul cu Inter

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 9:32

Cristi Chivu, în timpul finalei Cupei Italiei, câştigată de Inter în faţa lui Lazio, scor 2-0/ Profimedia

Cristi Chivu (45 de ani) a făcut o dezvăluire dureroasă, după ce a reuşit eventul la Inter, în primul său sezon pe banca nerazzurrilor. Echipa antrenorului român, deja campioană în Serie A, a învins-o cu 2-0 pe Lazio în finala Cupei Italiei, pe Olimpico.

Cristi Chivu a vorbit despre fiicele pe care le are alături de soţia Adelina, după succesul uriaş înregistrat la Inter (vezi galeria foto cu familia lui Cristi Chivu). Antrenorul român a dezvăluit un moment dificil prin care a trecut, la începutul sezonului.

Când a fost întrebat despre satisfacţiile şi dezamăgirile din acest sezon la Inter, Cristi Chivu a dezvăluit că l-a durut momentul în care primea critici la începutul sezonului. Acesta a transmis că nu el a fost afectat, ci fiicele lui, care citeau tot ce se scria despre el în presa din Italia.

Cristi Chivu a mai transmis că le-a cerut scuze fiicelor lui, Natalia (16 ani) şi Anastasia (14 ani), pentru că au fost nevoite să treacă printr-un astfel de moment, la începutul sezonului lui Inter.

Satisfacția e facilă. M-a durut că au văzut fiicele mele ce se scrie despre mine la începutul sezonului. Le-am prezentat scuzele“, a declarat Cristi Chivu, conform fcinter1908.it, după câştigarea Cupei Italiei.

Cristi Chivu şi familia, după finala Cupei Italiei/ Profimedia

De asemenea, Cristi Chivu a transmis că le oferă nota 10 elevilor săi de la Inter, după sezonul de vis avut în Italia. El şi-a lăudat elevii, despre care a transmis că merită să se bucure din plin după eventul istoric reuşit în această stagiune.

“Îi dau întregii echipe nota 10, dar cu mențiunea că încă ne putem îmbunătăți, mai ales că așteptările de acum înainte vor fi mai mari.

De la început, lucrurile au fost clare. Băieții știau ce așteptări am eu și cine sunt. Am găsit un grup de băieți care s-au pus imediat la dispoziția echipei. Au fost suișuri și coborâșuri, lucruri care se întâmplă în vestiar, dar acum merităm să ne bucurăm.

Am câștigat campionatul și la Primavera, am plâns atunci. A fost frumos, cu un grup de jucători care au dat tot. Sunt incredibil de fericit cu progresul făcut”, a mai spus Cristi Chivu.

Cristi Chivu a devenit primul antrenor din istoria lui Inter, echipă înfiinţată în 1908, care reuşteşte eventul în primul său sezon. De asemenea, Chivu este şi primul care a reuşit o astfel de performanţă atât ca antrenor, cât şi ca jucător. Înainte să cucerească şi Cupa Italiei, românul era al doilea din istoria clubului din Milano care a devenit campion atât ca jucător, cât şi ca antrenor, după Armano Castelazzi.

