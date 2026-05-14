“M-a durut că au văzut fiicele mele”. Cristi Chivu, dezvăluire emoţionantă după ce a reuşit eventul cu Inter

Cristi Chivu (45 de ani) a făcut o dezvăluire dureroasă, după ce a reuşit eventul la Inter, în primul său sezon pe banca nerazzurrilor. Echipa antrenorului român, deja campioană în Serie A, a învins-o cu 2-0 pe Lazio în finala Cupei Italiei, pe Olimpico.

Cristi Chivu a vorbit despre fiicele pe care le are alături de soţia Adelina, după succesul uriaş înregistrat la Inter (vezi galeria foto cu familia lui Cristi Chivu). Antrenorul român a dezvăluit un moment dificil prin care a trecut, la începutul sezonului.

Când a fost întrebat despre satisfacţiile şi dezamăgirile din acest sezon la Inter, Cristi Chivu a dezvăluit că l-a durut momentul în care primea critici la începutul sezonului. Acesta a transmis că nu el a fost afectat, ci fiicele lui, care citeau tot ce se scria despre el în presa din Italia.

Cristi Chivu a mai transmis că le-a cerut scuze fiicelor lui, Natalia (16 ani) şi Anastasia (14 ani), pentru că au fost nevoite să treacă printr-un astfel de moment, la începutul sezonului lui Inter.

“Satisfacția e facilă. M-a durut că au văzut fiicele mele ce se scrie despre mine la începutul sezonului. Le-am prezentat scuzele“, a declarat Cristi Chivu, conform fcinter1908.it, după câştigarea Cupei Italiei.