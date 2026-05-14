De ce are Mercedes starturi atât de slabe?

În acest început de sezon, mașinile Ferrari au avut starturi excelente în cele patru Mari Premii disputate până acum. Există totuși o formație mai bună la acest capitol decât team-ul din Maranello. Anume, Williams.
Conform unei analize făcute de site-ul oficial al competiției, Sainz și Albon au câștigat în primul tur, împreună, până acum, 22 poziții. În aceleași întreceri, Leclerc și Hamilton au urcat 21 poziții. ”Regele” starturilor a câștigat, cumulat, la start 12 poziții: Charles Leclerc.
Evident, una e să câștigi poziții pornind de pe locul 3, alta e să o faci când pleci de pe 21 sau 22. E mult mai ușor să depășești în spatele grilei. De aceea, de pildă, piloții Aston Martin ocupă locuri destul de bune în acest top.
Liderul e cel mai slab la start
După cum scriam în articolul trecut, marele punct slab al liderului clasamentului general, Kimi Antonelli, îl reprezintă plecările în cursă. În afara lui Hulkenberg, care însă a trebuit să schimbe aripa frontală la Miami în timpul primului tur, când a pierdut 12 poziții, Antonelli și Verstappen sunt următorii ”pierzători” de locuri. Max însă a pierdut multe poziții după răsucirea de la Miami. Italianul e însă singurul pilot de pe grilă care a pierdut poziții la fiecare start propriu-zis din 2026, fie el de cursă clasică sau de sprint.
Este ciudat, de pildă, că Williams și Mercedes, cu același motor și același sistem turbo, se comportă atât de diferit la start. Mai ales că Williams are și un monopost mai greu. Team-ul din Grove s-a concentrat intens pe optimizarea unității de propulsie Mercedes pentru 2026 în vederea starturilor de cursă, unde gestionarea turației turbo și a cuplării ambreiajului este esențială în contextul noilor reglementări care nu mai includ MGU-H. Echipa și-a consolidat departamentul tehnic cu angajați experimentați, precum Dan Milner, adus chiar de la Mercedes.
Nu în ultimul rând, e o chestiune de piloți: Albon și Sainz sunt foarte buni la acest capitol. Russell și Antonelli, mai puțin.
Probleme la Suzuka
De ce are Mercedes starturi atât de slabe? Există o cauză generală și altele particulare. Începem cu cele din urmă. De pildă, la Melbourne, cei doi piloți nu au putut face burnout-uri pe turul de formare pentru că atinseseră deja limita de reîncărcare a bateriei. Asta a dus la anvelope reci la spate și wheelspin excesiv. În Japonia, Antonelli a eliberat prea agresiv ambreiajul și a avut anvelopele ușor sub temperatura ideală. Tot la Suzuka, Russell, pentru că grila e în pantă, necesită frânare pentru a nu înainta. Eliberarea prea lentă a acelei frânări a stricat faza a doua a startului. Tot la Suzuka, limita de reîncărcare a fost atinsă în spatele safety car-ului, lăsând bateria goală exact la repornire.
Turbocompresorul mare, atu în cursă, dezavantaj la pornire
Cauza generală e însă că Mercedes are un turbocompresor cu o geometrie mai mare comparativ cu rivalii. Asta le oferă eficiență termodinamică mai bună la turații înalte și la viteză mare, unde au dominat ani de zile. Dar la start este un dezavantaj.
Un turbocompresor mai mare înseamnă că turbina și compresorul sunt fizic mai grele și mai mari. Ca să accelereze această masă de la turații joase la turații unde produce presiune utilă, este nevoie de mai mult timp și mai multă energie din gazele de evacuare.
În primii 50-100 de metri după start, motorul e tocmai în această fereastră nefavorabilă. Un turbo mic ajunge mai repede la presiunea de supraalimentare utilă. Un turbo mare întârzie mai mult, deci pilotul are o fereastră mai dificilă de gestionat. Ori eliberează ambreiajul prea lent și pierde timp, ori prea agresiv și apare wheelspin.
Eliminarea MGU-H a făcut ca situația să fie și mai dificilă. Acest dispozitiv putea injecta energie electrică obținută din căldură direct pe axul turbocompresorului. Practic, elimina inerția rotatorie din ecuație. Fără MGU-H în 2026, acel ajutor a dispărut și turbo-ul mare trebuie să se descurce singur.
Să notăm însă că Mercedes încă nu a adus îmbunătățiri substanțiale în acest început de sezon. Un pachet important de upgrade-uri va fi introdus în acest weekend, în Canada, iar comportamentul la start e una dintre zonele care vor fi îmbunătățite.
