De ce are Mercedes starturi atât de slabe?

În acest început de sezon, mașinile Ferrari au avut starturi excelente în cele patru Mari Premii disputate până acum. Există totuși o formație mai bună la acest capitol decât team-ul din Maranello. Anume, Williams.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform unei analize făcute de site-ul oficial al competiției, Sainz și Albon au câștigat în primul tur, împreună, până acum, 22 poziții. În aceleași întreceri, Leclerc și Hamilton au urcat 21 poziții. ”Regele” starturilor a câștigat, cumulat, la start 12 poziții: Charles Leclerc.

Evident, una e să câștigi poziții pornind de pe locul 3, alta e să o faci când pleci de pe 21 sau 22. E mult mai ușor să depășești în spatele grilei. De aceea, de pildă, piloții Aston Martin ocupă locuri destul de bune în acest top.

Liderul e cel mai slab la start

După cum scriam în articolul trecut, marele punct slab al liderului clasamentului general, Kimi Antonelli, îl reprezintă plecările în cursă. În afara lui Hulkenberg, care însă a trebuit să schimbe aripa frontală la Miami în timpul primului tur, când a pierdut 12 poziții, Antonelli și Verstappen sunt următorii ”pierzători” de locuri. Max însă a pierdut multe poziții după răsucirea de la Miami. Italianul e însă singurul pilot de pe grilă care a pierdut poziții la fiecare start propriu-zis din 2026, fie el de cursă clasică sau de sprint.

Este ciudat, de pildă, că Williams și Mercedes, cu același motor și același sistem turbo, se comportă atât de diferit la start. Mai ales că Williams are și un monopost mai greu. Team-ul din Grove s-a concentrat intens pe optimizarea unității de propulsie Mercedes pentru 2026 în vederea starturilor de cursă, unde gestionarea turației turbo și a cuplării ambreiajului este esențială în contextul noilor reglementări care nu mai includ MGU-H. Echipa și-a consolidat departamentul tehnic cu angajați experimentați, precum Dan Milner, adus chiar de la Mercedes.