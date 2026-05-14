Sorana Cîrstea – Coco Gauff LIVE TEXT (16:00). Românca, duel “de foc” în semifinalele de la Roma

Sorana Cîrstea (36 ani, 27 WTA) – Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA), duelul din semifinalele de la Roma, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 16:00. Românca de 36 de ani luptă pentru calificarea marea finală de la Foro Italico.

Cîrstea, ocupanta locului 27 WTA, a avut un parcurs de vis în Italia. “Sori” le-a învins pe rând pe Tatjana Maria (6-2, 6-0), Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 7-5), Linda Noskova (6-2, 6-4) şi pe Jelena Ostapenko (6-1, 7-6).

Coco Gauff, de cealaltă parte, s-a calificat cu emoţii în semifinalele de la Roma, după o victorie în trei seturi cu Mirra Andreeva, în sferturi, scor 4-6, 6-2, 6-2. Înaintea meciului cu rusoaica, Gauff le-a învins la Foro Italico pe Tereza Valentova (6-3, 6-4), Solane Sierra (5-7, 6-0, 6-4) şi pe Iva Jovic (5-7, 7-5, 6-2.

În total, americanca a cedat trei seturi, în cele patru meciuri disputate la zgura de la Roma, în timp ce românca a cedat un singur set, în duelul cu liderul WTA, Aryna Sabalenka, din turul trei.

Sorana Cîrstea şi Coco Gauff s-au duelat şi la turneul precedent, de la Madrid. În urmă cu aproximativ două săptămâni, americanca o învingea pe “Sori” în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1. Cele două s-au întâlnit şi în martie, la Miami, partida fiind câştigată de Gauff tot în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-2.