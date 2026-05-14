Sorana Cîrstea – Coco Gauff LIVE TEXT (16:00). Românca, duel “de foc” în semifinalele de la Roma

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 10:01

Sorana Cîrstea (36 ani, 27 WTA) – Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA), duelul din semifinalele de la Roma, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 16:00. Românca de 36 de ani luptă pentru calificarea marea finală de la Foro Italico.

Cîrstea, ocupanta locului 27 WTA, a avut un parcurs de vis în Italia. “Sori” le-a învins pe rând pe Tatjana Maria (6-2, 6-0), Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 7-5), Linda Noskova (6-2, 6-4) şi pe Jelena Ostapenko (6-1, 7-6).

Coco Gauff, de cealaltă parte, s-a calificat cu emoţii în semifinalele de la Roma, după o victorie în trei seturi cu Mirra Andreeva, în sferturi, scor 4-6, 6-2, 6-2. Înaintea meciului cu rusoaica, Gauff le-a învins la Foro Italico pe Tereza Valentova (6-3, 6-4), Solane Sierra (5-7, 6-0, 6-4) şi pe Iva Jovic (5-7, 7-5, 6-2.

În total, americanca a cedat trei seturi, în cele patru meciuri disputate la zgura de la Roma, în timp ce românca a cedat un singur set, în duelul cu liderul WTA, Aryna Sabalenka, din turul trei.

Sorana Cîrstea şi Coco Gauff s-au duelat şi la turneul precedent, de la Madrid. În urmă cu aproximativ două săptămâni, americanca o învingea pe “Sori” în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1. Cele două s-au întâlnit şi în martie, la Miami, partida fiind câştigată de Gauff tot în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-2.

Prima confruntare directă dintre Sorana Cîrstea şi Coco Gauff a avut loc în 2020, la Australian Open. Sportiva din Statele Unite ale Americii s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 7-5.

Miza financiară a confruntării dintre Sorana Cîrstea și Coco Gauff este una uriașă. Calificarea în finala de la Foro Italico este recompensată cu un cec în valoare de €549,335.

Pe cealaltă jumătate de tablou de la Roma, Elina Svitolina şi Iga Swiatek se vor întâlni în a doua semifinală. Partida se va disputa tot azi, după ora 21:00.

Sorana Cîrstea, la o victorie de Top 20

După victoria cu Jelena Ostapenko (6-1, 7-6), jucătoarea de 36 de ani a ajuns pe locul 21 în lume, egalându-şi cea mai bună peformanţă a carierei. Ea are acum, în clasamentul LIVE, 1887 puncte, fiind la 33 de puncte de poziţia 20, ocupată de Clara Tauson.

O calificare în finala de la Foro Italico îi va aduce un total de 2.147 de puncte şi locul 18 WTA. Mai mult, dacă se va impune în Italia, Sori va acumula 2.497 de puncte şi locul 15 mondial.

O altă ierarhie unde Sorana Cîrstea ocupă un loc impresionant este WTA Race. Românca e pe locul 10 în topul care decide la final de an participantele la Turneul Campioanelor. Ea depăşeşte nume mari, precum Iga Swiatek, Belinda Bencic, Iva Jovic sau Amanda Anisimova.

