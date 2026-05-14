Cristi Chivu a scris istorie la Inter: bornele uriaşe stabilite, după ce a reuşit eventul

Cristi Chivu a scris istorie la Inter, după ce a reuşit eventul. Nerazzurrii au cucerit şi Cupa Italiei după o finală câştigată fără emoţii cu Lazio, scor 2-0.
Cristi Chivu a devenit primul antrenor din istoria lui Inter, echipă înfiinţată în 1908, care reuşteşte eventul în primul său sezon.
De asemenea, Cristi Chivu este şi primul care a reuşit o astfel de performanţă atât ca antrenor, cât şi ca jucător. Înainte să cucerească şi Cupa Italiei, românul era al doilea din istoria clubului din Milano care a devenit campion atât ca jucător, cât şi ca antrenor, după Armano Castelazzi.
Antrenorul român a mai devenit şi primul străin din istoria campionatului Italiei care reuşeşte eventul în primul său sezon şi al treilea, per total, care obţine o astfel de performanţă. Sven Goran-Eriksson şi Jose Mourinho au câştigat şi ei Scudetto şi Cupa în Peninsulă, însă nu în primele lor sezoane pe banca nerazzurrilor.
„Inter a câștigat două trofee meritate, suntem cu toții fericiți pentru ceea ce am realizat, pentru fani și pentru club. Ne bucurăm de ceea ce am realizat anul acesta. Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată și suntem fericiți”, a declarat Cristi Chivu, citat de Tuttomercatoweb, după finala Cupei Italiei.
Inter – Lazio 2-0
Pe Olimpico din Roma, acolo unde, cu patru zile în urmă, Interul surclasase pe Lazio cu 3-0, elevii lui Cristian Chivu au avut prima ocazie a finalei Cupei Italiei, prin Lautaro Martinez, care a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în minutul 11. Trei minute mai târziu, Barella a executat un corner, Marcus Thuram a trimis spre poartă, iar Marusic a deviat în plasă pentru primul gol al nerazzurrilor.
În minutul 35 Lautaro Martinez a înscris din faţa porţii, majorând avantajul lui Inter. Prima ocazie importantă a gazdelor a fost şutul lui Noslin, din marginea careului, care nu şi-a atins însă ţinta.
Inter a mai ratat o dată în minutul 70, prin Luis Henrique, care a trimis pe lângă poartă, apoi portarul oaspeţilor, Josep Martinez a apărat la şutul lazialului Boulaye Dia, în minutul 76, iar Inter şi Chivu s-au îndreptat încet, dar sigur către victorie.
