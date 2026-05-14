Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu a scris istorie la Inter: bornele uriaşe stabilite, după ce a reuşit eventul

Cristi Chivu a scris istorie la Inter: bornele uriaşe stabilite, după ce a reuşit eventul

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 8:36

Comentarii
Cristi Chivu a scris istorie la Inter: bornele uriaşe stabilite, după ce a reuşit eventul

Cristi Chivu, cu trofeul Cupei Italiei/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu a scris istorie la Inter, după ce a reuşit eventul. Nerazzurrii au cucerit şi Cupa Italiei după o finală câştigată fără emoţii cu Lazio, scor 2-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a devenit primul antrenor din istoria lui Inter, echipă înfiinţată în 1908, care reuşteşte eventul în primul său sezon.

Cristi Chivu a scris istorie la Inter, după ce a reuşit eventul

De asemenea, Cristi Chivu este şi primul care a reuşit o astfel de performanţă atât ca antrenor, cât şi ca jucător. Înainte să cucerească şi Cupa Italiei, românul era al doilea din istoria clubului din Milano care a devenit campion atât ca jucător, cât şi ca antrenor, după Armano Castelazzi.

Antrenorul român a mai devenit şi primul străin din istoria campionatului Italiei care reuşeşte eventul în primul său sezon şi al treilea, per total, care obţine o astfel de performanţă. Sven Goran-Eriksson şi Jose Mourinho au câştigat şi ei Scudetto şi Cupa în Peninsulă, însă nu în primele lor sezoane pe banca nerazzurrilor.

„Inter a câștigat două trofee meritate, suntem cu toții fericiți pentru ceea ce am realizat, pentru fani și pentru club. Ne bucurăm de ceea ce am realizat anul acesta. Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată și suntem fericiți”, a declarat Cristi Chivu, citat de Tuttomercatoweb, după finala Cupei Italiei.

Reclamă
Reclamă

Inter – Lazio 2-0

Pe Olimpico din Roma, acolo unde, cu patru zile în urmă, Interul surclasase pe Lazio cu 3-0, elevii lui Cristian Chivu au avut prima ocazie a finalei Cupei Italiei, prin Lautaro Martinez, care a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în minutul 11. Trei minute mai târziu, Barella a executat un corner, Marcus Thuram a trimis spre poartă, iar Marusic a deviat în plasă pentru primul gol al nerazzurrilor.

În minutul 35 Lautaro Martinez a înscris din faţa porţii, majorând avantajul lui Inter. Prima ocazie importantă a gazdelor a fost şutul lui Noslin, din marginea careului, care nu şi-a atins însă ţinta.

Inter a mai ratat o dată în minutul 70, prin Luis Henrique, care a trimis pe lângă poartă, apoi portarul oaspeţilor, Josep Martinez a apărat la şutul lazialului Boulaye Dia, în minutul 76, iar Inter şi Chivu s-au îndreptat încet, dar sigur către victorie.

Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mânăBăieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Observator
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Pronosticul dat de specialiști pentru meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff: ”Nimeni nu va fi surprins dacă se întâmplă asta”
Fanatik.ro
Pronosticul dat de specialiști pentru meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff: ”Nimeni nu va fi surprins dacă se întâmplă asta”
9:32

Foto“M-a durut că au văzut fiicele mele”. Cristi Chivu, dezvăluire emoţionantă după ce a reuşit eventul cu Inter
9:29

Elina Svitolina a învins-o pe Elena Rybakina şi s-a calificat în semifinale la Roma
9:23

Imagini incredibile: jandarmii l-au bruscat pe Baiaram! Soţia fotbalistului, luptătoare de kickboxing, prinsă la mijloc
9:22

Mihai Rotaru, aproape de o lovitură uriaşă la Universitatea Craiova, după câştigarea Cupei României: “Să urce preţul”
9:01

Ilie Dumitrescu s-a convins în privinţa “finalei” de titlu, după ce Univ. Craiova a câştigat Cupa României: “100%”
9:00

Madonna, Shakira şi BTS vor face show la spectacolul de la pauza finalei Campionatului Mondial 2026
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 3 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 4 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 5 FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă! 6 Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț