Cristi Chivu a scris istorie la Inter: bornele uriaşe stabilite, după ce a reuşit eventul

Cristi Chivu a scris istorie la Inter, după ce a reuşit eventul. Nerazzurrii au cucerit şi Cupa Italiei după o finală câştigată fără emoţii cu Lazio, scor 2-0.

Cristi Chivu a devenit primul antrenor din istoria lui Inter, echipă înfiinţată în 1908, care reuşteşte eventul în primul său sezon.

De asemenea, Cristi Chivu este şi primul care a reuşit o astfel de performanţă atât ca antrenor, cât şi ca jucător. Înainte să cucerească şi Cupa Italiei, românul era al doilea din istoria clubului din Milano care a devenit campion atât ca jucător, cât şi ca antrenor, după Armano Castelazzi.

Antrenorul român a mai devenit şi primul străin din istoria campionatului Italiei care reuşeşte eventul în primul său sezon şi al treilea, per total, care obţine o astfel de performanţă. Sven Goran-Eriksson şi Jose Mourinho au câştigat şi ei Scudetto şi Cupa în Peninsulă, însă nu în primele lor sezoane pe banca nerazzurrilor.

„Inter a câștigat două trofee meritate, suntem cu toții fericiți pentru ceea ce am realizat, pentru fani și pentru club. Ne bucurăm de ceea ce am realizat anul acesta. Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată și suntem fericiți”, a declarat Cristi Chivu, citat de Tuttomercatoweb, după finala Cupei Italiei.