Mihai Stoica anunţă dezastrul la o echipă din Liga 1: “N-au licenţă. Degeaba se chinuie”

Mihai Stoica a anunţat dezastrul la o echipă din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a dezvăluit că cei de la Unirea Slobozia nu au licenţă şi degeaba au făcut apel la TAS.

Unirea Slobozia se luptă pentru evitarea retrogradării, fiind pe penultimul loc, cu 22 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt. În ultima etapă de play-out, trupa lui Claudiu Niculescu se va duela cu UTA.

Cei de la Unirea Slobozia nu au primit licenţa pentru a putea evolua în Liga 1 şi în sezonul viitor, astfel că au făcut apel la TAS. După remiza cu FCSB, scor 0-0, din ultima etapă, preşedintele ialomiţenilor, Ilie Lemnaru, s-a declarat convins că la TAS se va rezolva problema clubului său.

Cu toate acestea, Mihai Stoica ştie însă că cei de la Unirea Slobozia nu vor obţine licenţa şi nu vor putea evolua în Liga 1, în ciuda eventualei salvări de la retrogradare.

“Am început foarte bine, în a doua am încercat și o altă formulă. Ne pregătim de baraj, e clar. Nu mi-a plăcut cum s-a prezentat Slobozia. Au jucat foarte, foarte dur. În minutul 23 au fost patru faulturi în aceeași fază. Dar, mă rog, să zicem că oamenii au reușit să își îndeplinească obiectivul. Au făcut același rezultat ca Sibiu la Metaloglobus, chiar dacă era greu să obțină punctul ăsta. Doar că înțeleg că nu au licență și se chinuie degeaba.