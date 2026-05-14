Cristi Chivu şi-a sunat soţia, după ce a câştigat un nou trofeu cu Inter. Ce i-a spus, chiar de pe teren

Cristi Chivu şi-a sunat soţia, după ce a câştigat un nou trofeu alături de Inter. Echipa antrenorului român, deja campioană în Serie A, a triumfat şi în finala Cupei Italiei. Nerazzurrii au învins-o clar pe Lazio, scor 2-0, pe Olimpico.

La finalul partidei, Cristi Chivu a pus mâna pe telefon şi a sunat-o pe Adelina, soţia lui. Aceasta asista la meci, alături de cele două fiice, Natalia şi Anastasia, de 16, respectiv 14 ani.

Italienii de la Gazzetta delo Sport au aflat că Cristi Chivu a făcut acest gest chiar pe teren, în timp ce jucătorii săi sărbătoareau cucerirea Cupei Italiei.

Antrenorul român i-a transmis un mesaj de mulţumire soţiei lui, după finala cu Lazio, şi i-a dedicat trofeul Cupei Italiei. Ulterior, Chivu a mers să primească medalia de campion, însă în momentul în care jucătorii săi au primit şi trofeul, i-a lăsat pe ei în faţă, să se bucure din plin de reuşită.

“În timp ce echipa sărbătorea, antrenorul nerazzurro și-a sunat soția pentru a-i mulțumi și pentru a-i dedica trofeul. Apoi a urcat ultimul pe scenă și s-a emoționat în timpul premierii.