Cristi Chivu şi-a sunat soţia, după ce a câştigat un nou trofeu cu Inter. Ce i-a spus, chiar de pe teren

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 10:40

Adelina Chivu şi Cristi Chivu / Instagram

Cristi Chivu şi-a sunat soţia, după ce a câştigat un nou trofeu alături de Inter. Echipa antrenorului român, deja campioană în Serie A, a triumfat şi în finala Cupei Italiei. Nerazzurrii au învins-o clar pe Lazio, scor 2-0, pe Olimpico.

La finalul partidei, Cristi Chivu a pus mâna pe telefon şi a sunat-o pe Adelina, soţia lui. Aceasta asista la meci, alături de cele două fiice, Natalia şi Anastasia, de 16, respectiv 14 ani.

Italienii de la Gazzetta delo Sport au aflat că Cristi Chivu a făcut acest gest chiar pe teren, în timp ce jucătorii săi sărbătoareau cucerirea Cupei Italiei.

Antrenorul român i-a transmis un mesaj de mulţumire soţiei lui, după finala cu Lazio, şi i-a dedicat trofeul Cupei Italiei. Ulterior, Chivu a mers să primească medalia de campion, însă în momentul în care jucătorii săi au primit şi trofeul, i-a lăsat pe ei în faţă, să se bucure din plin de reuşită.

“În timp ce echipa sărbătorea, antrenorul nerazzurro și-a sunat soția pentru a-i mulțumi și pentru a-i dedica trofeul. Apoi a urcat ultimul pe scenă și s-a emoționat în timpul premierii.

Familia înainte de toate. La finalul meciului, obosit și epuizat după ce a parcurs obișnuita sa distanță pe marginea terenului, Chivu a driblat sărutările, îmbrățișările și bătăile pe umăr, a înșfăcat smartphone-ul și a sunat-o pe soția sa, Adelina, prezentă în tribună alături de alți prieteni.

Totul în timp ce echipa era deja sub peluză pentru a sărbători. Un apel de câteva minute pentru a-i spune «te iubesc» și pentru a-i mulțumi din suflet pentru că l-a suportat și susținut tot anul”, au notat italienii citaţi anterior.

De asemenea, italienii au amintit şi de performanţa uriaşă înregistrată de Cristi Chivu la Inter, fiind primul antrenor care reuşeşte dubla, în primul său sezon pe banca nerazzurrilor. De altfel, este şi primul care are o astfel de reuşită pe banca formaţiei din Milano după o pauză de 16 ani, ultimul fiind Jose Mourinho. În 2010, lusitanul reuşea chiar tripla, cu Chivu jucător.

“Se scrie campionat și Cupa Italiei, se citește «dubla». Ultimul care reușise acest lucru a fost Mourinho în 2010, când a adăugat și Liga Campionilor. Chivu era atunci unul dintre pilonii echipei. La o distanță de șaisprezece ani, l-a tras de mânecă pe vechiul său maestru și i-a spus: „O, vezi că sunt și eu aici!”.

Niciun alt interist nu reușise să câștige un trofeu atât ca antrenor, cât și ca jucător”, au mai notat italienii.

