FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă!

Radu Constantin Publicat: 13 mai 2026, 18:03

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Situaţie incredibilă la FCSB. Clubul bucureştean va ajunge la Comisia de Disciplină, după ce Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă!

Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, susţine că Lucian Filip și Alin Stoica dețin doar licența B de antrenor, nu și licența A, obligatorie pentru a conduce de pe bancă o formaţie în Liga 1! Cei doi au fost numiţi să asigure interimatul după ce Rădoi a plecat în Turcia.

Mai mult, Lucian Burchel susţine că în urma verificărilor a constatat că Lucian Filip ocupă funcția de preparator fizic la FCSB. El nu deţine nici licența UEFA necesară, anunţă Pro Sport.

„Am verificat. Lucian Filip este preparator fizic. Nu are licență UEFA, este preparator fizic. Asta am observat astăzi și mâine dimineață vom vedea împreună cu departamentul juridic care sunt soluțiile.

(n.r. bănuiesc că se va ajunge la o reclamație la Comisia de Disciplină) Da. Deci, nu știu exact… eu am fost în concediu medical. Nu știu exact prevederile regulamentare și cine ce trebuie să facă.

Probabil că trebuie ca clubul care a rămas fără antrenor principal să declare o persoană din cadrul clubului care să conducă echipa. Însă, acea persoană trebuie să aibă minimum licența A.

Cel care asigură interimatul trebuie să fie din club sau din fostul staff tehnic și să aibă licența A. (n.r. dacă se va ajunge la intentarea unei reclamații, ce riscă FCSB?) Este specificat în regulament. Nu știu exact, pentru că sunt prea multe spețe și nu mă încarc cu ele”, a declarat Lucian Burchel.

