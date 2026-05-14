Doi jucători pot prinde transferul carierei, după finala Cupei României. Anunţul lui Adrian Ilie: “Le-am spus şi de Boateng”

Doi jucători ar putea prinde transferul carierei, după finala Cupei României, câştigată de Universitatea Craiova la loviturile de departajare cu U Cluj, scor 6-5. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost 0-0.

După meciul disputat la Sibiu, Adrian Ilie a confirmat faptul că scouteri de la diferite echipe din Spania, printre care şi Getafe, au fost prezenţi în tribunele arenei pentru a urmări mai mulţi jucători.

Doi jucători pot prinde transferul carierei, după finala Cupei României: Romanchuk şi Coubiş

Spaniolii sunt interesaţi în special de un fundaş central, în vizorul lor fiind Oleksandr Romanchuk, de la Universitatea Craiova, şi Andrei Coubiş, de la U Cluj. Despre stopperul oltenilor s-a mai zvonit că ar fi dorit şi de Werder Bremen.

Adrian Ilie a dezvăluit că un alt jucător din Liga 1 recomandat spaniolilor a fost Kennedy Boateng, de la Dinamo. Fundaşul central va rămâne liber de contract, la finalul sezonului.

“Ieri la meci au fost oameni de la multe echipe, inclusiv din Spania, să vadă jucători. Bănuiesc după cine s-au dus, că m-au sunat pe mine. Nu au vrut să spună direct numele, doar că am bănuit, că am vorbit cu ei și acum vreo 2 luni de zile. De la Getafe și de la încă 2-3 echipe. Caută fundaș central și m-au sunat să mă întrebe ce putem ca fundaș central să oferim. Între Romanchuk și Coubiș. Acum două luni de zile le-am spus că rămâne liber de contract Boateng care mi se pare un jucător foarte bun.