Doi jucători pot prinde transferul carierei, după finala Cupei României. Anunţul lui Adrian Ilie: “Le-am spus şi de Boateng”

Viviana Moraru Publicat: 14 mai 2026, 11:25

Jucătorii de la Universitatea Craiova şi U Cluj, în timpul finalei Cupei României/ Sport Pictures

Doi jucători ar putea prinde transferul carierei, după finala Cupei României, câştigată de Universitatea Craiova la loviturile de departajare cu U Cluj, scor 6-5. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost 0-0.

După meciul disputat la Sibiu, Adrian Ilie a confirmat faptul că scouteri de la diferite echipe din Spania, printre care şi Getafe, au fost prezenţi în tribunele arenei pentru a urmări mai mulţi jucători.

Doi jucători pot prinde transferul carierei, după finala Cupei României: Romanchuk şi Coubiş

Spaniolii sunt interesaţi în special de un fundaş central, în vizorul lor fiind Oleksandr Romanchuk, de la Universitatea Craiova, şi Andrei Coubiş, de la U Cluj. Despre stopperul oltenilor s-a mai zvonit că ar fi dorit şi de Werder Bremen.

Adrian Ilie a dezvăluit că un alt jucător din Liga 1 recomandat spaniolilor a fost Kennedy Boateng, de la Dinamo. Fundaşul central va rămâne liber de contract, la finalul sezonului.

“Ieri la meci au fost oameni de la multe echipe, inclusiv din Spania, să vadă jucători. Bănuiesc după cine s-au dus, că m-au sunat pe mine. Nu au vrut să spună direct numele, doar că am bănuit, că am vorbit cu ei și acum vreo 2 luni de zile. De la Getafe și de la încă 2-3 echipe. Caută fundaș central și m-au sunat să mă întrebe ce putem ca fundaș central să oferim. Între Romanchuk și Coubiș. Acum două luni de zile le-am spus că rămâne liber de contract Boateng care mi se pare un jucător foarte bun.

Au fost la meci, că m-au sunat să vadă dacă sunt acolo să discutăm. Au spus că nu vor să cheltuie bani, să plătească, pentru că au fost discuții să-l ia și pe Mihăilă, doar că turcii au cerut opțiune cumpărare de cumpărare, să le dea banii în vară. Au vrut 2 milioane de euro. Au vrut să-l vadă 6 luni de zile și după să vadă dacă îl cumpără sau nu. Acum cu siguranță au venit după fundaș central că acolo au nevoie”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

Scouteri de la Getafe, prezenţi la finala Cupei României

Şi Gică Craioveanu a oferit declaraţii despre posibilele plecări de la Universitatea Craiova. Acesta a dezvăluit că Anzor, mijlocaş de bază al oltenilor, le-a fost recomandat spaniolilor prezenţi la finala Cupei României.

“Au văzut ceva interesant, îți dai seama. Am o slăbăciune enormă pentru Anzor. Chiar dacă îmi plac oltenii, mi se pare un jucător fantastic, foarte bun tactic, împinge jocul, recuperează bine, trage bine la poartă, foarte bun la faze fixe, executant de lovituri, mi se pare un jucător complet.

Pe el l-am recomandat deja, am vorbit de Cicâldău, de Baiaram, de Crețu. Sper să fi văzut pe cineva. Dacă vinde acum, trebuie să urce prețul Mihai Rotaru”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro, după ce Universitatea Craiova a câştigat Cupa României.

