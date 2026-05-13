Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii

Sorana Cîrstea a luat o decizie radicală la Roma! Sportiva de 36 de ani care e la un singur pas de Top 20 WTA s-a retras de la proba de dublu a turneului de la Foro Italico.

Cîrstea a acuzat mici dureri la gamba stângă şi nu vrea să rişte nimic înainte de semifinala cu Coco Gauff, ce va avea loc joi. Astfel că a luat această decizie la miezul nopţii.

Sorana Cîrstea ar fi urmat să evolueze şi azi, alături de Jaqueline Cristian la proba de dublu, în faza optimilor, împotriva favoritelor 2, Siniakova şi Townsend, care vor ajunge astfel direct în sferturi.

La simplu, jucătoarea noastră o va întâlni în penultimul act al competiției pe Coco Gauff, locul 4 WTA, sportivă pe care nu a învins-o niciodată într-un duel direct.

Cele două s-au mai întâlnit anul acesta la Miami și Madrid, dar și în anul 2020, la Australian Open. De fiecare dată, americanca a ieșit victorioasă.