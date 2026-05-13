Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii

Sorana Cîrstea a luat o decizie radicală la Roma! Sportiva de 36 de ani care e la un singur pas de Top 20 WTA s-a retras de la proba de dublu a turneului de la Foro Italico.
Cîrstea a acuzat mici dureri la gamba stângă şi nu vrea să rişte nimic înainte de semifinala cu Coco Gauff, ce va avea loc joi. Astfel că a luat această decizie la miezul nopţii.
Sorana Cîrstea s-a retras de la proba de dublu de la Roma
Sorana Cîrstea ar fi urmat să evolueze şi azi, alături de Jaqueline Cristian la proba de dublu, în faza optimilor, împotriva favoritelor 2, Siniakova şi Townsend, care vor ajunge astfel direct în sferturi.
La simplu, jucătoarea noastră o va întâlni în penultimul act al competiției pe Coco Gauff, locul 4 WTA, sportivă pe care nu a învins-o niciodată într-un duel direct.
Cele două s-au mai întâlnit anul acesta la Miami și Madrid, dar și în anul 2020, la Australian Open. De fiecare dată, americanca a ieșit victorioasă.
Sorana Cîrstea: “Coco e o luptătoare incredibilă”
“Coco este o luptătoare incredibilă, mentalitatea pe care o are este uimitoare. Anul acesta am jucat de două ori cu ea, la Miami și Madrid. Ambele meciuri s-au încheiat după trei seturi, în ambele meciuri am avut șansele mele, dar ea a sfârșit prin a câștiga.
Simt că pot să câștig, dar trebuie să fiu mai curajoasă. Asta am făcut cu Aryna. M-am pus în acea poziție și am luptat pentru șansele mele, nu am așteptat-o pe ea să greșească. Tenisul e un proces de învățare. Chiar și acum în ultima parte a carierei simt că am ce învăța în fiecare zi”, a spus Sorana, pentru WTA.
- Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din semifinale la Roma! Nu a învins-o niciodată în meci direct
- L’Equipe o aplaudă pe Sorana Cîrstea! Nimeni nu a mai reuşit asta de la Martina Navratilova
- Jannik Sinner a egalat recordul uriaş al lui Novak Djokovic şi e în sferturi, la Roma
- Sorana Cîrstea, după calificarea în semifinalele de la Roma: “Nu există dată de expirare”. A transmis un mesaj şi în italiană
- Sorana Cîrstea, la o victorie de cea mai bună clasare a carierei. Poziţie incredibilă în lupta pentru Turneul Campioanelor