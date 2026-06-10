Naționala obligată de FIFA să-și schimbe echipamentul, cu patru zile înainte de debutul la Campionatul Mondial

FIFA a obligat o națională să-și schimbe echipamentul, cu patru zile înainte de debutul la Campionatul Mondial. Haiti este nevoită să facă această schimbare majoră, după cele sesizat de forul mondial.
Haita va debuta la Campionatul Mondial duminică, împotriva Scoției. Meciul se va disputa de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Haiti, obligată de FIFA să-și schimbe echipamentul, înaintea debutului la Campionatul Mondial
Haiti și-a prezentat echipamentul pentru Campionatul Mondial încă din aprilie, tricourile fiind purtate de jucători la meciurile amicale cu Noua Zeelandă (4-0) și Peru (1-2), din această lună.
Cu toate acestea, Haiti e nevoită să-și schimbe echipamentul, pe motiv că FIFA a identificat elemente care pot fi interpretate drept un mesaj politic. În partea dreaptă jos a tricourilor, apare o scenă din bătălia de la Vertieres din 1803, în urma căreia statul și-a obținut independența față de Franța.
Brandul care a creat tricourile naționalei Haiti a venit cu explicații, după decizia FIFA. Acesta a subliniat că nu s-a pus problema transmiterii unui mesaj politic, dorindu-se a fi celebrați cei care au au avut o contribuție majoră la viitorul țării, în urmă cu mai bine de 200 de ani. Scena de pe tricou evidențiază și primul steag al statului Haiti, după câștigarea independenței.
⛔🇭🇹 FIFA le EXIGIÓ a Haití que CAMBIE SU CAMISETA por contener un MENSAJE POLÍTICO:
⚠️ La camiseta de la Selección Haitiana tiene una ilustración de la Batalla de Vertières, considerada decisiva para la INDEPENDENCIA DEL PAÍS tras el conflicto con Francia.
😳 En un primer… pic.twitter.com/fXMDGVZ9k6
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 10, 2026
Haiti va purta astfel echipamente schimbate la Campionatul Mondial. Naționala calificată în premieră la turneul final va face parte din Grupa C, alături de Brazilia, Scoția și Maroc.
„Angajamentul nostru a fost întotdeauna de a celebra cultura, rezistența și mândria poprului haitian prin intermediul designurilor noastre. În urma reviziurii și a regulamentului privind echipamentele FIFA, am implementat cu succes modificările solicitate pentru a ne asigura că echipa este pe deplin pregătită pentru cea mai mare scenă a fotbalului”, a anunțat brandul care a creat echipamentul naționalei statului Haiti, pe Instagram.
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