Naționala obligată de FIFA să-și schimbe echipamentul, cu patru zile înainte de debutul la Campionatul Mondial

FIFA a obligat o națională să-și schimbe echipamentul, cu patru zile înainte de debutul la Campionatul Mondial. Haiti este nevoită să facă această schimbare majoră, după cele sesizat de forul mondial.

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Haita va debuta la Campionatul Mondial duminică, împotriva Scoției. Meciul se va disputa de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Haiti, obligată de FIFA să-și schimbe echipamentul, înaintea debutului la Campionatul Mondial

Haiti și-a prezentat echipamentul pentru Campionatul Mondial încă din aprilie, tricourile fiind purtate de jucători la meciurile amicale cu Noua Zeelandă (4-0) și Peru (1-2), din această lună.

Cu toate acestea, Haiti e nevoită să-și schimbe echipamentul, pe motiv că FIFA a identificat elemente care pot fi interpretate drept un mesaj politic. În partea dreaptă jos a tricourilor, apare o scenă din bătălia de la Vertieres din 1803, în urma căreia statul și-a obținut independența față de Franța.

Brandul care a creat tricourile naționalei Haiti a venit cu explicații, după decizia FIFA. Acesta a subliniat că nu s-a pus problema transmiterii unui mesaj politic, dorindu-se a fi celebrați cei care au au avut o contribuție majoră la viitorul țării, în urmă cu mai bine de 200 de ani. Scena de pe tricou evidențiază și primul steag al statului Haiti, după câștigarea independenței.