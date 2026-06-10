Meciurile pentru care merită să faci nopţi albe pentru a nu pierde nebunia de la Campionatul Mondial 2026

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Joi, 11 iunie, începe Campionatul Mondial 2026, competiţie ce va dura până pe 19 iulie şi care se va desfăşura în Statele Unite, Mexic şi Canada, exclusiv în Universul Antena.

Pe 11 iunie vom avea parte de prima ceremonie de deschidere, din Mexic (20:30), dar şi de primul meci al World Cup 2026, Mexic – Africa de Sud, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

20 de meciuri de la Campionatul Mondial vor î ncepe de la ora 22:00

Spre deosebire de celelalte turnee finale mondiale, cel din 2026 va fi unul care propune 17 ore de start, cele mai multe meciuri începând la ora 22:00 (20).

Dintre cele 104 meciuri, 60 se vor defăşura după ora 00:00, iar mai jos, îţi prezentăm partidele din grupe care te pot ţine cu sufletul la gură şi pe timpul nopţii.