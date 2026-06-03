Ştim loturile complete ale celor 48 de echipe naţionale care au obţinut calificarea la Campionatul Mondial 2026, ce se va desfăşura în SUA, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie, exclusiv în Universul Antena.
Aceasta va fi ultima ediţie de Mondiale pentru multe dintre starurile care au strălucit în ultimele două decenii, precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau Neymar.
Loturile complete ale celor 48 de echipe participante la Campionatul Mondial
Cei 48 de selecţioneri au avut obligaţia să prezinte loturile până cel târziu la 1 iunie. Mai jos, poţi vedea care sunt toţi jucătorii ce vor participa la World Cup 2026.
Grupa A
Lotul Cehiei
- Portari: Lucas Hornicek (Braga), Jindrich Stanek (Slavia Praga), Matej Kovar (PSV)
- Fundași: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolves), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)
- Mijlocași: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
- Atacanți: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
- Selecţioner: Miroslav Koubek
Lotul Mexicului
- Portari: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Cipru), Carlos Acevedo (Santos Laguna/Mexic)
- Fundași: Israel Reyes (America), Jorge Sanchez (PAOK Salonic/Grecia), Cesar Montes (Lokomotiv Moscova/Rusia), Johan Vasquez (Genoa/Italia), Jesus Gallardo (Toluca/Mexic), Mateo Chavez (Alkmaar/Olanda)
- Mijlocași: Edson Alvarez (West Ham/Anglia), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atletico Madrid/Spania), Brian Gutierrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Atena/Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Cesar Huerta (Anderlecht/Belgia), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla/Spania), Luis Chavez (Dinamo Moscova/Rusia).
- Atacanți: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudită), Santiago Gimenez (AC Milan/Italia), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raul Jiménez (Fulham/Anglia)
- Selecţioner: Javier Aguirre
Lotul Africii de Sud
- Portari: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
- Fundași: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (all Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, USA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96, Germany), Samukele Kabini (Molde FK, Norway), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, USA)
- Mijlocași: Teboho Mokoena, Jayden Adams (both Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugal)
- Atacanți: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (all Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley, England), Iqraam Rayners, Themba Zwane (both Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol, Cyprus)
- Selecţioner: Hugo Broos
Lotul Coreei de Sud
- Portari: Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum-Keun (Jeonbuk), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai)
- Fundași: Kim Moon-Hwan (Daejeon), Kim Min-Jae (Bayern Munich), Kim Tae-Hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-Seob (Zhejiang Professional), Seol Young-Woo (Steaua Roșie), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-Hyuk (Gangwon), Lee Tae-Seok (Austria Vienna), Lee Han-Beom (FC Midtjylland), Cho Yu-Min (Al Sharjah).
- Mijlocași: Kim Jin-Gyu (Jeonbok), Bae Jun-Ho (Stoke City), Paik Seung-Ho (Birmingham City), Yang Hyun-Jun (Celtic), Eom Ji-Sung (Swansea City), Lee Kang-In (Paris Saint-Germain), Lee Dong-Gyeong (Ulsan Hyundai), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang In-Beom (Feyenoord)
- Atacanți: Hwang Hee-Chan (Wolves), Son Heung-Min (Los Angeles FC), Oh Hyeon-Gyu (Besiktas), Cho Gue-Sung (FC Midtjylland)
- Selecţioner: Hong Myung-Bo
Grupa B
Lotul Bosniei
- Portari: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
- Fundași: Sadin Kacolasin Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)
- Mijlocași: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)
- Atacanți: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)
- Selecţioner: Sergej Barbarez
Lotul Canadei
- Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)
- Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)
- Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)
- Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)
Selecţioner: Jesse Marsch
Lotul Qatarului
- Portari: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
- Fundași: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah)
- Mijlocași: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Jaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), KArimb Boudiaf (Al Duhail)
- Atacanți: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammad Al Mubarak Muntari (Al Gharafa), Yusuf Al Mubarak Abdurisag (Al Wakrah).
Selecţioner: Julen Lopetegui
Lotul Elveţiei
- Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)
- Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)
- Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)
- Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)
Selecţioner: Murat Yakin
Grupa C
Lotul Braziliei
- Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio)
- Fundași: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
- Mijlocași: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
- Atacanți: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Selecţioner: Carlo Ancelotti
Lotul Haiti
- Portari: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz)
- Fundași: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (Angers), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (Gent), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)
- Mijlocași: Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Carl Sainte (El Paso Locomotive FC), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov)
- Atacanți: Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencvaros)
- Selecţioner: Sebastien Migne
Lot Maroc
- Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)
- Fundași: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, împrumutat de la Roma)
- Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)
- Atacanți: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)
Selecţioner: Mohamed Ouahbi
Lot Scoția
- Portari: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).
- Fundași: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
- Mijlocași: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).
- Atacanți: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)
- Selecţioner: Steve Clarke
Grupa D
Lotul Australiei
- Portari: Mathew Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers), Patrick Beach (Melbourne City)
- Fundași: Harry Souttar (Leicester City), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Alessandro Circati (Parma), Cameron Burgess (Swansea City), Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Jason Geria (Albirex Niigata), Miloš Degenek (APOEL), Kai Trewin (New York City FC)
- Mijlocași: Jackson Irvine (FC St. Pauli), Aiden O’Neill (New York City FC), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Cameron Devlin (Hearts), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
- Atacanți: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Tete Yengi (Machida Zelvia), Awer Mabil (Castellón), Cristian Volpato (Sassuolo), Mohamed Touré (Norwich City)
- Selecţioner: Tony Popovic
Lotul Paraguayului
- Portari: Roberto Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro/Argentina), Gaston Olveira (Olimpia)
- Fundaşi: Gustavo Velazquez (Cerro Porteno), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscova/Rusia), Gustavo Gomez (Palmeiras/Brazilia), Omar Alderete (Sunderland/Anglia), Fabian Balbuena (Gremio/Brazilia), Jose Canale (Lanus/Argentina), Junior Alonso (Atletico Mineiro/Brazilia), Alexandro Maidana (Talleres Cordoba/Argentina)
- Mijlocaşi: Diego Gomez (Brighton/Anglia), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps/Canada), Damian Bobadilla (Sao Paulo/Brazilia), Matias Galarza (Atlanta United/SUA), Braian Ojeda (Orlando City/SUA), Mauricio Magalhaes (Palmeiras/Brazilia), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain/Emiratele Arabe Unite)
- Atacanți: Gustavo Caballero (Portsmouth/Anglia), Miguel Almiron (Atlanta United/SUA), Julio Enciso (Strasbourg/Franța), Ramon Sosa (Palmeiras/Brazilia), Antonio Sanabria (Cremonese/Italia), Alex Arce (Independiente Rivadavia/Argentina), Gabriel Avalos (Independiente/Argentina), Isidro Pitta (Bragantino/Brazilia)
- Selecţioner: Gustavo Alfaro
Lotul Turciei
- Portari: Altay Bayindir (Manchester United/Anglia), Mert Gunok (Fenerbahce/Turcia), Ugurcan Cakir (Galatasaray/Turcia)
- Fundaşi: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray/Turcia), Caglar Soyuncu (Fenerbahce/Turcia), Eren Elmali (Galatasaray/Turcia), Ferdi Kadioglu (Brighton Hove Albion/Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli/Arabia Saudită), Mert Muldur (Fenerbahce/Turcia), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim/Germania), Samet Akaydin (Caykur Rizespor/Turcia), Zeki Celik (AS Roma/Italia)
- Mijlocaşi: Hakan Calhanoglu (Inter Milano/Italia), Ismail Yuksek (Fenerbahce/Turcia), Kaan Ayhan (Galatasaray/Turcia), Orkun Kokcu (Besiktas/Turcia), Salih Ozcan (Borussia Dortmund/Germania)
- Atacanţi: Arda Guler (Real Madrid/Spania), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray/Turcia), Can Uzun (Eintracht Frankfurt/Germania), Deniz Gul (FC Porto/Portugalia), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa/Turcia), Kenan Yildiz (Juventus/Italia), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce/Turcia), Oguz Aydin (Fenerbahce/Turcia), Yunus Akgun (Galatasaray/Turcia)
- Selecţioner: Vincenzo Montella
Lotul SUA
- Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)
- Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (New England Revolution), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
- Mijlocași: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
- Atacanți: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)
- Selecţioner: Mauricio Pochettino
Grupa E
Lot Curacao
- Portari: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
- Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
- Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
- Atacanți: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
- Selecţioner: Dick Advocaat
Lotul Ecuadorului
- Portari: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador)
- Fundași: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Franța), Joel Ordóñez (Club Brugge, Belgia), Félix Torres (Internacional, Brazilia), Jackson Porozo (Tijuana, Mexic), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brazilia)
- Mijlocași: Moisés Caicedo (Chelsea, Anglia), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brazilia), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brazilia), Pedro Vite (Pumas, Mexic), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Germania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Anglia), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Belgia), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Danemarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brazilia)
- Atacanți: Enner Valencia (Pachuca, Mexic), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Belgia), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Belgia)
- Selecţioner: Sebastián Beccacece
Lotul Germaniei
- Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)
- Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
- Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
- Atacanți: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)
- Selecţioner: Julian Nagelsmann
Lotul Coastei de Fildeş
- Portari: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
- Fundași: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clement Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)
- Mijlocași: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean Seri (NK Maribor)
- Atacanți: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)
- Selecţioner: Emerse Faé
Grupa F
Lotul Japoniei
- Portari: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Hiroshima), Zion Suzuki (Parma)
- Fundași: Kok Itakura (Itakura) Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern München), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
- Mijlocași: Wataru Endo (Liverpool), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Yuito Suzuki (Freiburg)
- Atacanți: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Junya Ito (Genk), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Daizen Maeda (Celtic), Keito Nakamura (Stade Reims), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Kento Shiogai (Wolfsburg), Ayase Ueda (Feyenoord)
- Selecţioner: Hajime Moriyasu
Lotul Olandei
- Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
- Fundași: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter),Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)
- Mijlocași: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille)
- Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray, împrumutat de la Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
- Selecţioner: Ronald Koeman
Lotul Suediei
- Portari: Kristoffeldt Nordfeldt Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
- Fundași: Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Elliot Stroud (Mjallby), Carl Starfelt (Celta Vigo), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Eric Smith (St. Pauli)
- Mijlocași: Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Ken Sema (Pafos)
- Atacanți: Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Taha Ali (Malmo), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
- Selecţioner: Graham Potter
Lotul Tunisiei
- Portari: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassine (Étoile du Sahel), Mohib Al-Shamikhi( Club Africain)
- Fundași: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berna)
- Mijlocași: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
- Atacanți: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)
- Selecţioner: Sabri Lamouchi
Grupa G
Lotul Belgiei
- Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)
- Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
- Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
- Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
- Selecţioner: Rudi Garcia
Lotul Egiptului
- Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly Cairo), Mostafa Shobeir (Al Ahly Cairo), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna);
- Fundaşi: Mohamed Hany (Al Ahly Cairo), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah/Qatar), Rami Rabia (Al Ain/EAU), Yasser Ibrahim (Al Ahly Cairo), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice/Franța), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids);
- Mijlocaşi: Marwan Ateya (Al Ahly Cairo), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma/Arabia Saudită), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly Cairo), Emam Ashour (Al Ahly Cairo), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly Cairo), Ibrahim Adel (Nordsjaelland/Danemarca), Haissem Hassan (Real Ovideo/Spania);
- Atacanți: Omar Marmoush (Manchester City/Anglia), Mohamed Salah (Liverpool/Anglia), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).
- Selecţioner: Hossam Hassan
Lotul Iranului
- Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)
- Fundași: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)
- Mijlocași: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)
- Atacanți: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiakos), Shahriar Moghanlou (Kalba)
- Selecţioner: Amir Ghalenoei
Lotul Noii Zeelande
- Portari: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)
- Fundaşi: Tyler Bindon (Sheffield United, împrumutat de la Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
- Mijlocași: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking), Matt Garbett (Peterborough), Ben Old (Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
- Atacanți: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)
- Selecţioner: Darren Bazeley
Grupa H
Lotul Ins. Capului Verde
- Portari: Vozinha (Chaves), Marcos da Rosa (Montana) e Carlos Santos (San Diego)
- Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares “Stopira” (Torreense), Edilson Borges “Diney” (Al-Bataeh)
- Mijlocași: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitória SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás AFC), Deroy Duarte (Ludogorets) e Kevin Pina (Krasnodar)
- Atacanți: Rayan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicósia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti) e Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)
- Selecţioner: Bubista
Lotul Arabiei Saudite
- Portari: Mohammed Al Owais (Al Ula) Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah), Abdulqudus Attiah (Al Taawoun)
- Fundași: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (RC Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Zakaria Hawsawi (Al Ahli)
- Mijlocași: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (NEOM SC), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr), Sultan Mandash (Al Hilal), Saleh Abu Al Shamat (Al Ahli)
- Atacanți: Feras Al Buraikan (Al Ahli), Abdullah Al Salem (Al Qadsiah), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)
- Selecţioner: Georgios Donis
Lotul Spaniei
- Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)
- Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)
- Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)
- Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)
- Selecţioner: Luis de la Fuente
Lotul Uruguayului
- Portari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)
- Fundași: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)
- Mijlocași: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria(Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America)
- Atacanți: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo, împrumutat de la Club Leon), Darwin Nunez (Al Hilal)
- Selecţioner: Marcelo Bielsa
Grupa I
Lotul Franţei
- Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
- Fundași: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)
- Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Atacanți: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern), Marcus Thuram (Inter)
- Selecţioner: Didier Deschamps
Lotul Irakului
- Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)
- Fundași: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)
- Mijlocași: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)
- Atacanți: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
- Selecţioner: Graham Arnold
Lotul Norvegiei
- Portari: Egil Selvik (Watford), Orjan Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburg)
- Fundași: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Dortmund), David Moller Wolfe (Wolves), Leo Ostigard (Genoa)
- Mijlocași: Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Odegaard (Arsenal)
- Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sorloth (Atletico Madrid)
- Selecţioner: Stale Solbakken
Lotul Senegalului
- Portari : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre)
- Fundași : Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi H), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)
- Mijlocași : Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Gambinos Stars Africa)
- Atacanți : Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern FC), Assane Diao (Côme), Ibrahim Mbaye (PSG), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)
- Selecţioner: Pape Thiaw
Grupa J
Lotul Algeriei
- Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil(Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)
- Fundași: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri(Manchester City), Zinedine Belaid(JS Kabylie), Rafik Belghali(Verona), Ramy Bensebaini(Borussia Dortmund), Samir Chergui(Paris FC), Jaouen Hadjam(Young Boys Bern), Aissa Mandi(Lille), Mohamed Amine Tougai(Esperance)
- Mijlocași: Houssem Aouar(Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui(Nice), Fares Chaibi(Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza(Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui(Charleroi), Ramiz Zerrouki(FC Twente)
- Atacanți: Mohamed Amine Amoura(VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali(Gyori ETO), Adil Boulbina(Al-Duhail), Fares Ghedjemis(Frosinone), Amine Gouiri(Olympique de Marseille), Riyad Mahrez(Al Ahli), Anis Hadj Moussa(Feyenoord Rotterdam)
- Selecţioner: Vladimir Petkovic
Lotul Argentinei
- Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico de Madrid)
- Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico de Madrid), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marseille), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Marseille)
- Mijlocași: Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Gonzalez (Atletico de Madrid), Giuliano Simeone (Atletico de Madrid), Thiago Almada (Atletico de Madrid)
- Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico de Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), și Flaco Lopez (Palmeiras)
- Selecţioner: Lionel Scaloni
Lotul Austriei
- Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)
- Fundași: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
- Mijlocași: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
- Atacanți: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)
- Selecţioner: Ralf Rangnick
Lotul Iordaniei
- Portari: Yazid Abulaila, Abdallah Al Fakhouri, Ahmad Al Juaidi, Nour Bani Attiah
- Fundași: Mohammad Abualnadi, Yousef Abu, Al Jazar Husam, Abu Dahab, Mohammad Abu Hashish, Mohannad Abu Taha, Yazan Al Arab, Saed Al Rosan, Ahmad Assaf, Anas Badawi, Abdallah Nasib, Ehsan Haddad, Saleem Obaid, Mohammad Taha
- Mijlocași: Mohammad Al Dawoud, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Yousef Qashi, Ibrahim Sadeh
- Atacanți: Mohammad Abu, Zraiq Mousa, Al Tamari, Ali Azaizeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan, Ibrahim Sabra
- Selecţioner: Jamal Sellami
Grupa K
Lotul Columbiei
- Portari: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)
- Fundași: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)
- Mijlocași: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)
- Atacanți: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern München), Luis Suarez (Sporting CP), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (FC Krasnodar)
- Selecţioner: Nestor Lorenzo
Lotul RD Congo
- Portari: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)
- Fundași: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
- Mijlocași: Theo Bongonda (Spartak Moscova), Brian Cipenga (Castellon), Elia Meshack (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)
- Atacanți: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)
- Selecţioner: Sebastien Desabre
Lotul Portugaliei
- Portari: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
- Fundași: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes, Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica)
- Mijlocași: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves, Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
- Atacanți: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG)
- Selecţioner: Roberto Martinez
Lotul Uzbekistanului
- Portari: Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abduvokhid Nematov
- Fundași: Ibrohimkhalil Yuldoshev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Rustamjon Ashurmatov, Mukhammadkodir Hamraliev, Umarbek Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Muhammadrasul Abdumajidov, Behruz Karimov, Diyor Ortikboev
- Mijlocași: Kuvondik Ruziev, Sherzod Esanov, Nodirbek Abdurazzokov, Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Alisher Odilov, Sardorbek Rakhmonov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Jasurbek Jaloliddinov, Azizjon Ganiev
- Atacanți: Abbosek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov, Oston Urunov, Ruslanbek Jiyanov, Azizbek Amonov, Khusain Norchaev, Sherzod Temirov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov
- Selecţioner: Fabio Cannavaro
Grupa L
Lotul Croaţiei
- Portari: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhaga), Ivor Pandur (Hull City)
- Fundași: Josip Stanišić (Bayern München), Kristijan Jakić (Augsburg), Joško Gvardiol (Manchester City), Luka Vušković (HSV), Martin Erlić (Midtjylland), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Marin Pongračić (Fiorentina)
- Mijlocași: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Nikola Moro (Bologna), Martin Baturina (Come), Petar Sučić (Inter Milano), Toni Fruk (Rijeka)
- Atacanți: Marco Pašalić (Orlando City), Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Igor Matanović (Freiburg), Petar Musa (FC Dallas), Ante Budimir (Osasuna)
- Selecţioner: Zlatko Dalic
Lotul Angliei
- Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Fundași: James Reese (Chelsea) Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)
- Mijlocași: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal)
- Atacanți: Harry Kane (Bayern Munchen), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, împrumutat de la Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)
- Selecţioner: Thomas Tuchel
Lotul Ghanei
- Portari: Solomon Agbasi (Hearts of Oak), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic), Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Paul Reverson (Ajax)
- Fundași: Jonas Adjetey (Wolfsburg), Alexander Djiku (Spartak Moscow), Gideon Mensah (Auxerre), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Kojo Eppong Peprah (Nice), Marvin Senaya (Auxerre), Baba Abdul Rahman (PAOK)
- Mijlocași: Augustine Boakye (St. Etienne), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Caleb Yirenki (Nordsjaelland)
- Atacanți: Jordan Ayew (Leicester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsah), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Inaki Williams (Athletic Club)
- Selecţioner: Carlos Queiroz
Lotul Panama
- Portari: Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón)
- Fundași: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)
- Mijlocași: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londoño (Universidad Católica)
- Atacanți: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa)
- Selecţioner: Thomas Christiansen
- „Aveți locul 16B, între Kimmich și Neuer!” Surpriză pentru călătorii dintr-un Airbus. S-au trezit cu lotul Germaniei în avion
- Cupa Mondială 2026. Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
- Doar doi jucători din Liga 1 merg la World Cup! Lista cluburilor care dau cei mai mulți jucători la turneul final
- Americanii, anunţ clar despre delegaţia Iranului, înainte de Campionatul Mondial
- Cu Arda Guler şi Kenan Yildiz la atac! Lotul Turciei pentru Campionatul Mondial