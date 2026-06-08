Transfer BLOG | Cele mai importante mutări ale verii. Florentino Perez pregătește o dublă-lovitură

Vara acestui an se anunță a fi una „fierbinte”, mai ales în contextul în care vom avea parte de fotbal de cea mai înaltă calitate. Campionatul Mondial de fotbal se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Va fi important de văzut și ce se va întâmpla pe piața transferurilor, în contextul în care Cristi Chivu speră să aducă „sânge proaspăt” la Inter. Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern Munchen și multe alte forțe din Europa vor muta în perioada de mercato, iar cele mai importante mutări vor fi anunțate de Antena Sport.
Florentino Perez, dublă- lovitură la Real Madrid
Florentino Perez pregătește deja o dublă-lovitură după ce a câștigat alegerile pentru funcția de președinte la Real Madrid. Oficialul „los blancos” se află în tratative avansate cu Ibrahima Konate și Denzel Dumfries.
Dacă în cazul stoperului francez vorbim de un transfer gratis, în ceea ce privește apărătorul olandez, Real Madrid a fost de acord să achite clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.
Ambii jucători vor fi prezentați oficial în zilele următoare de vicecampioana Spaniei, care a bătut palma și cu Jose Mourinho pentru postul de antrenor.
🚨💣 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: KONATE AND DUMFRIES ARE REAL MADRID PLAYERS! pic.twitter.com/MrkUj3UnBt
— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 7, 2026
Barcelona, în căutarea unui atacant după plecarea lui Robert Lewandowski
Barcelona a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor pe postul de atacant, după plecarea lui Robert Lewandowski. Catalanii au demarat negocierile cu Atletico Madrid pentru Julian Alvarez.
Din păcate, negocierile au intrat în impas după ce madrilenii au avut pretenții prea exagerate. Nu mai puțin de 150 de milioane de euro a cerut Atleti pentru atacantul argentinian.
Cristi Chivu, în căutarea de „sânge proaspăt”
Cristi Chivu are planuri mari în această vară după ce a cucerit eventul alături de Inter. Tehnicianul român plănuiește câteva mutări importante pentru a întări lotul echipei sale și pentru a realiza o performanță mai bună pe plan european, în UEFA Champions League.
Aleksandar Stankovic este primul transfer realizat de campioana din Serie A, iar mutarea a costat nu mai puțin de 23 de milioane de euro. Fotbalistul a fost format la academia Interului.
Bayern se reorientează după ce Gordon a semnat cu Barcelona
Barcelona s-a mișcat neașteptat pe piața transferurilor și a oficializat rapid mutarea lui Anthony Gordon de la Newcastle, jucător dorit mult și de Bayern Munchen.
Bavarezii sunt acum nevoiți să se reorienteze după transferul englezului în La Liga și este gata să îl aducă sub comanda lui Vincent Kompany pe Ismael Saibari, colegul lui Dennis Man de la PSV.
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