Transfer BLOG | Cele mai importante mutări ale verii. Florentino Perez pregătește o dublă-lovitură

Vara acestui an se anunță a fi una „fierbinte”, mai ales în contextul în care vom avea parte de fotbal de cea mai înaltă calitate. Campionatul Mondial de fotbal se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

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Va fi important de văzut și ce se va întâmpla pe piața transferurilor, în contextul în care Cristi Chivu speră să aducă „sânge proaspăt” la Inter. Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern Munchen și multe alte forțe din Europa vor muta în perioada de mercato, iar cele mai importante mutări vor fi anunțate de Antena Sport.

Florentino Perez, dublă- lovitură la Real Madrid

Florentino Perez pregătește deja o dublă-lovitură după ce a câștigat alegerile pentru funcția de președinte la Real Madrid. Oficialul „los blancos” se află în tratative avansate cu Ibrahima Konate și Denzel Dumfries.

Dacă în cazul stoperului francez vorbim de un transfer gratis, în ceea ce privește apărătorul olandez, Real Madrid a fost de acord să achite clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Ambii jucători vor fi prezentați oficial în zilele următoare de vicecampioana Spaniei, care a bătut palma și cu Jose Mourinho pentru postul de antrenor.