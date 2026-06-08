Home | Fotbal | Fotbal extern | Transfer BLOG | Cele mai importante mutări ale verii. Florentino Perez pregătește o dublă-lovitură

Transfer BLOG | Cele mai importante mutări ale verii. Florentino Perez pregătește o dublă-lovitură

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 11:27

Comentarii
Transfer BLOG | Cele mai importante mutări ale verii. Florentino Perez pregătește o dublă-lovitură

Florentino Perez / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vara acestui an se anunță a fi una „fierbinte”, mai ales în contextul în care vom avea parte de fotbal de cea mai înaltă calitate. Campionatul Mondial de fotbal se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Va fi important de văzut și ce se va întâmpla pe piața transferurilor, în contextul în care Cristi Chivu speră să aducă „sânge proaspăt” la Inter. Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern Munchen și multe alte forțe din Europa vor muta în perioada de mercato, iar cele mai importante mutări vor fi anunțate de Antena Sport.

Florentino Perez, dublă- lovitură la Real Madrid

Florentino Perez pregătește deja o dublă-lovitură după ce a câștigat alegerile pentru funcția de președinte la Real Madrid. Oficialul „los blancos” se află în tratative avansate cu Ibrahima Konate și Denzel Dumfries.

Dacă în cazul stoperului francez vorbim de un transfer gratis, în ceea ce privește apărătorul olandez, Real Madrid a fost de acord să achite clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Ambii jucători vor fi prezentați oficial în zilele următoare de vicecampioana Spaniei, care a bătut palma și cu Jose Mourinho pentru postul de antrenor.

Reclamă
Reclamă

Barcelona, în căutarea unui atacant după plecarea lui Robert Lewandowski

Barcelona a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor pe postul de atacant, după plecarea lui Robert Lewandowski. Catalanii au demarat negocierile cu Atletico Madrid pentru Julian Alvarez.

Din păcate, negocierile au intrat în impas după ce madrilenii au avut pretenții prea exagerate. Nu mai puțin de 150 de milioane de euro a cerut Atleti pentru atacantul argentinian.

ANAF vinde un apartament cu 3 camere de 100 mp în Bucureşti cu 808.000 de leiANAF vinde un apartament cu 3 camere de 100 mp în Bucureşti cu 808.000 de lei
Reclamă

Cristi Chivu, în căutarea de „sânge proaspăt”

Cristi Chivu are planuri mari în această vară după ce a cucerit eventul alături de Inter. Tehnicianul român plănuiește câteva mutări importante pentru a întări lotul echipei sale și pentru a realiza o performanță mai bună pe plan european, în UEFA Champions League.

Aleksandar Stankovic este primul transfer realizat de campioana din Serie A, iar mutarea a costat nu mai puțin de 23 de milioane de euro. Fotbalistul a fost format la academia Interului.

Bayern se reorientează după ce Gordon a semnat cu Barcelona

Barcelona s-a mișcat neașteptat pe piața transferurilor și a oficializat rapid mutarea lui Anthony Gordon de la Newcastle, jucător dorit mult și de Bayern Munchen.

Bavarezii sunt acum nevoiți să se reorienteze după transferul englezului în La Liga și este gata să îl aducă sub comanda lui Vincent Kompany pe Ismael Saibari, colegul lui Dennis Man de la PSV.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme severă în mai multe județe. ANM a emis un cod galben de furtuni și vânt puternic
Observator
Alertă de vreme severă în mai multe județe. ANM a emis un cod galben de furtuni și vânt puternic
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Fanatik.ro
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
13:19

Adevărul despre oferta lui Zeljko Kopic de la Al-Wahda
12:59

Marius Șumudică, impresionat de transferul făcut de Universitatea Craiova: „Este o certitudine”
12:47

Ce imagine ar fi! Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial
12:38

Explicaţiile specialistului după ce Christian Eriksen s-a prăbuşit din nou pe gazon. Ce s-a întâmplat
12:37

Oltenii spun că l-au descoperit pe noul Ilie Balaci: “O să vedeți!”
11:57

Primul nume de la Barcelona aflat pe lista neagră a lui Hansi Flick! Poate pleca pentru minim 80 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!” 2 Florentino Perez, victorie categorică la alegerile pentru președinția lui Real Madrid: „Este o zi fericită!” Mesajul lui Mourinho 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 5 Gigi Becali a primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru un star de la FCSB. Anunţul patronului 6 Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat