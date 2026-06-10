Răzvan Lucescu, profund emoţionat când a văzut momentul turcilor în memoria lui Mircea Lucescu: “L-au iubit enorm”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost foarte emoţionat să vadă momentul pregătit de turci în memoria regretatului său tată, Mircea Lucescu, care a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. La evenimentul organizat de Galatasaray în România, unde a fost prezent şi Gică Hagi (61 de ani), au fost difuzate momente din cariera lui Mircea Lucescu, din perioada în care marele “Il Luce” antrena în Turcia.
Mircea Lucescu a câştigat campionatul în Turcia cu Galatasaray şi Beşiktaş, iar cu Galata a cucerit şi Supercupa Europei. “Il Luce” a fost şi selecţionerul Turciei.
Răzvan Lucescu, profund emoţionat după ce a urmărit momentul pregătit de turci în memoria regretatului său tată, Mircea Lucescu: “Stări speciale”
“(n.r: Emoţionant?) Întotdeauna, când sunt astfel de evenimente, trezesc nişte emoţii speciale. În plus, au fost nişte imagini din perioada Turciei, din alte perioade ale tatălui meu şi sigur că mi-au creat nişte stări speciale.
Turcia este o perioadă foarte importantă în viaţa tatălui meu. Turcii l-au respectat enorm şi l-au iubit enorm. Şi el a dat foarte mult din punctul de vedere al sentimentelor şi al respectului. Le mulţumim noi, familia Lucescu, pentru acest respect uriaş pe care l-au arătat tot timpul”, a spus Răzvan Lucescu.
Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea după decesul tatălui său, marele antrenor Mircea Lucescu. Răzvan Lucescu a stat două zile în picioare la Arena Naţională, unde a fost depus trupul neînsufleţit al tatălui său, pentru a primi condoleanţele celor care i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Mircea Lucescu a fost înmormântat la cimitirul Bellu, unde îşi au locul de veci mari personalităţi ale ţării noastre, printre care Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, George Enescu, Toma Caragiu sau Radu Beligan.
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