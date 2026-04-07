Se naște o nouă forță în Italia! După Leipzig și Salzburg, Red Bull vrea să construiască o nouă putere

Compania de energizante Red Bull vrea să-și extindă „imperiul” fotbalistic în Italia. Corporația austriacă deține deja mai multe cluburi în întreaga lume, cele mai de succes fiind Red Bull Salzburg și RB Leipzig.
Acum, potrivit presei din Italia, conglomeratul din Austria dorește să înceapă un nou proiect la FC Südtirol, aflată momentan în Serie B. Conform celor de la Tuttomercatoweb, clubul din orașul Bolzano este o opțiune atractivă pentru Red Bull și ar putea beneficia de investiții importante.
FC Südtirol, următoarea forță din Italia?
„Serie A este primul obiectiv, pentru a face investiția profitabilă”, au scris italienii. FC Südtirol ocupă locul 11 în Serie B, dar este la cinci puncte de poziția a opta, ultima care se califică în play-offul pentru promovare. Red Bull a dorit să preia clubul și în urmă cu câțiva ani, dar tranzacția nu s-a concretizat. De această dată, șansele ar fi mult mai mari. După ce au încercat fără succes să achiziționeze AC Torino, austriecii s-ar fi oprit la gruparea din nordul Italiei.
Fondată în 1974, FC Südtirol a ajuns în Serie B în 2022, iar de atunci a fost mai mereu o pretendentă la promovarea în Serie A. Echipa e antrenată de Fabrizio Castori, cu experiență inclusiv la nivel de Serie A, unde le-a dus pe Carpi și Salernitana. Cel mai cunoscut fotbalist al lui Südtirol este fostul internațional italian Simone Verdi.
5.500 de locuri are stadionul Marco Druso, din Bolzano, casa lui FC Südtirol.
Raphael Kofler (fundaș central, 20 de ani) este cel mai valoros jucător al echipei, cotat la 5 milioane de euro de Transfermarkt.
Austriecii au cluburi de fotbal din SUA până în Japonia
În afară de Salzburg și Leipzig, cele mai faimoase echipe Red Bull, compania austriacă are în portofoliu și New York Red Bulls (Statele Unite), Red Bull Bragantino (Brazilia), Red Bull Ghana (Ghana), FC Liefering (Austria) și RB Omiya Ardija (Japonia). În plus, producătorul de energizante este investitor minoritar la FC Paris și la Leeds United.
Implicarea în sport a celor de la Red Bull nu se limitează la fotbal. Gigantul din Austria are echipe în Formula 1 și în sporturi precum hocheiul pe gheață, rugby sau ciclism.
