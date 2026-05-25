Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer

Edi Iordănescu are oferte importante. Dorit de Varga la CFR Cluj, el a mai primit o ofertă de ultima oră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neluțu Varga a anunţat recent că Edi Iordănescu este favorit să preia pe CFR Cluj. Tehnicianul este liber de contract după ce ultima dată a antrenat în Polonia, pe Legia Varşovia. Fostul selecţioner a fost lăudat de Ioan Varga pentru calităţile pe care le are şi i-a trasat deja şi obiectivul, câştigarea campionatului şi participarea în cupele europene.

“Noi vrem să ne ducem în Europa, să câștigăm campionatul și, desigur, să vină Edi Iordănescu! Edi e un antrenor care a demonstrat, a luat titlul. E un antrenor cu mult moral, cu multă calitate, multă înțelepciune și mult bun-simț. Nu are rost să mai vorbim despre pregătirea lui Edi, comparativ cu alți antrenori. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Pancu, îi mulțumim și la revedere”, a declarat recent Ioan Varga, pentru Fanatik.

Totuși Edi Iordănescu ar putea declina propunerea făcută de Varga. Potrivit sport.ro, care citează presa din zona Golfului Persic, Edi e pe lista clubului Al-Taawoun. El a mai fost ofertat de acest club, dar a preferat să semneze cu Legia Varșovia.

„Conducerea clubului Al-Taawoun a început să studieze variantele disponibile pentru înlocuirea brazilianului Péricles Chamusca. Asta deoarece, șefii vor să treacă la nivelul următor și să întărească echipa din toate punctele de vedere pentru participarea în Champions League 2. Principalele variante luate în calcul, pentru banca tehnică, sunt Gustavo Poyet și Edward Iordănescu. Antrenorul uruguayan a încheiat sezonul, la Al-Khaleej, așa că are avantajul că știe deja Saudi Pro League. Iordănescu, în schimb, e liber de contract și a mai avut contacte, în trecut, cu Al-Taawoun“, au scris jurnaliștii saudiți.