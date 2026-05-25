Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Giulești, gazda ultimului meci din play-off din acest sezon

Rapid și Universitatea Craiova “trag cortina” peste play-off-ul acestui sezon din Liga 1 într-un meci disputat în Giulești care nu mai are nicio miză pentru niciuna dintre echipele implicate. Oltenii sunt deja campioni și au luat și Cupa României, în timp ce formația lui Costel Gâlcă a ratat calificarea în cupele europene din nou.

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova va avea loc astăzi de la ora 20:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Echipele probabile

Rapid vine la derby-ul din ultima etapă cu speranța că va obține prima sa victorie după o serie de rezultate nefaste care au făcut-o să își rateze obectivul, obținerea unui loc care să îi permită calificarea în cupele europene. Giuleștenii au rămas cu o singură victorie în a doua parte a campionatului, cea obținută în prima rundă contra lui Dinamo, urmată de două remize și șase eșecuri.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova va juca în Giulești primul ei meci din postura de campioană a României, după ce etapa trecută a “demolat-o” pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-0 pe teren propriu. Alb-albaștrii au mers foarte bine în play-off și speră să învingă formația care a terminat sezonul regulat pe locul 2.

În precedentele meciuri, rezultatele au arătat în felul următor: