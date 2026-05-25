Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Giulești, gazda ultimului meci din play-off din acest sezon

Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Giulești, gazda ultimului meci din play-off din acest sezon

Andrei Nicolae Publicat: 25 mai 2026, 11:22

Comentarii
Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Giulești, gazda ultimului meci din play-off din acest sezon

Rapid - Universitatea Craiova / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rapid și Universitatea Craiova “trag cortina” peste play-off-ul acestui sezon din Liga 1 într-un meci disputat în Giulești care nu mai are nicio miză pentru niciuna dintre echipele implicate. Oltenii sunt deja campioni și au luat și Cupa României, în timp ce formația lui Costel Gâlcă a ratat calificarea în cupele europene din nou.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova va avea loc astăzi de la ora 20:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Echipele probabile

Rapid vine la derby-ul din ultima etapă cu speranța că va obține prima sa victorie după o serie de rezultate nefaste care au făcut-o să își rateze obectivul, obținerea unui loc care să îi permită calificarea în cupele europene. Giuleștenii au rămas cu o singură victorie în a doua parte a campionatului, cea obținută în prima rundă contra lui Dinamo, urmată de două remize și șase eșecuri.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova va juca în Giulești primul ei meci din postura de campioană a României, după ce etapa trecută a “demolat-o” pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-0 pe teren propriu. Alb-albaștrii au mers foarte bine în play-off și speră să învingă formația care a terminat sezonul regulat pe locul 2.

În precedentele meciuri, rezultatele au arătat în felul următor:

Reclamă
Reclamă
  • În turul sezonului regulat, Universitatea Craiova și Rapid au remizat pe Ion Oblemenco, scor 2-2;
  • În retur, în Giulești, a urmat un nou egal, scor 1-1.
  • În primul meci din play-off, disputat în Bănie, Craiova a câștigat cu 1-0.

Partida din Giulești va reprezenta ultimul meci disputat în acest sezon în play-off, în condițiile în care partidele nu au fost nevoite să se dispute de la aceeași oră, deoarece toate mizele au fost tranșate de etapa trecută.

Echipele probabile la Rapid – Universitatea Craiova

Rapid: Aioani – Onea, D. Ciobotariu, Pașcanu, Sălceanu – Christensen, K. Keita, Grameni – Moruțan, D. Paraschiv, Dobre;

Rezerve: Briciu, Șimonia, D. Todoran, Burmaz, M. Costache, Hazrollaj, Hromada, Koljic, A. Șucu;

Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat"Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat"
Reclamă

Antrenor: Constantin Gâlcă.

Universitatea Craiova: Goncalves – Mogoș, Stevanovic, Screciu – Mora, A. Crețu, Teles, Fl. Ștefan – Băsceanu, Etim, Baiaram;

Rezerve: L. Popescu, Bancu, T. Băluță, Anzor, Al Hamlawi, M. Rădulescu, Romanchuk, Cicâldău, D. Matei, Nsimba;

Antrenor: Filipe Coelho.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Observator
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
„Universitatea Craiova are 5 titluri și 9 cupe! Indubitabil!”. Mihai Rotaru explică decizia instanței în războiul cu Adrian Mititelu
Fanatik.ro
„Universitatea Craiova are 5 titluri și 9 cupe! Indubitabil!”. Mihai Rotaru explică decizia instanței în războiul cu Adrian Mititelu
11:11

Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma
10:57

“Cea mai fericită zi de când sunt la Ferrari”. Lewis Hamilton, în al nouălea cer după locul 2 din Canada
10:34

Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer
10:15

Scandal imens! Un bărbat ar fi bătut o fotbalistă după ce a intrat peste colegele ei când se schimbau în vestiar
10:02

Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro!
9:36

“Ne vom aminti de golul ăsta”. Panduru se “înclină” în fața lui Tavi Popescu după reușita din FCSB – Botoșani
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 3 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 4 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 5 Fostul jucător de la FCSB, dorit de Dinamo, s-a decis şi semnează 6 Cum ar putea arăta echipa de start a lui Dinamo pentru barajul cu FCSB/Botoşani
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total