Mirel Rădoi, discuție aprinsă cu oficialii lui Gaziantep: „Posibilitatea despărțirii a ajuns în prim-plan”

Deși spunea într-un interviu recent că mai are un sezon întreg în față, Mirel Rădoi se apropie tot mai mult de o despărțire prematură de Gaziantep.

Tehnicianul român a avut o discuție aprinsă cu cei din cadrul conducerii, iar presa din „Țara Semilunii” scrie că înlocuirea antrenorului a devenit o prioritate pentru aceștia.

Pleacă Mirel Rădoi de la Gaziantep? Ce l-a nemulțumit pe român

Mirel Rădoi a pierdut toate cele patru jocuri în calitate de antrenor al celor de la Gaziantep, iar situația de la club pare să fie una din ce în ce mai tensionată.

Problemele cu banii, respectiv interdicțiile pentru transferuri, au „alterat” relația dintre tehnician și conducere, anunță presa din Turcia. Rădoi ar fi cerut ca anumiți jucători să fie lăsați liberi, însă oficialii nu au fost de acord cu toate variantele propuse de acesta.

„A existat o neînțelegere pentru că oficialii lui Gaziantep nu au vrut să dea afară toți cei 9 jucători vizați de Rădoi. Problema antrenorului principal a devenit din nou o prioritate maximă pentru club, înaintea noului sezon.