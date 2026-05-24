Cum ar putea arăta echipa de start a lui Dinamo pentru barajul cu FCSB/Botoşani

Dinamo a încheiat sezonul regulat cu un egal, 1-1, pe terenul celor de la Universitatea Cluj, rezultat care nu a influenţat însă clasamentul final din Liga 1. Bucureştenii au terminat astfel pe locul 4 şi aşteaptă să joace finala barajului de calificare în cupele europene.
George Puşcaş, pregătit de barajul de calificare în cupele europene
Acum, elevii lui Zeljko Kopic aşteaptă să afle cu cine vor da duelul decisiv pentru a-şi îndeplini obiectivul, FCSB sau FC Botoşani. La finalul partidei pe care au jucat-o la Cluj, Andrei Nicolescu, preşedintele echipei, a dat o veste bună suporterilor şi anume că George Puşcaş este aşteptat să revină la timp pentru a fi pe teren la baraj.
“Predicțiile sunt că Pușcaș va fi pregătit la meciul de vineri. Prefer să fim foarte pregătiți. Un meci cu Botoșani te poate păcăli, cu FCSB te poate motiva mult, deci important e să fim noi în formă maximă”, a spus Andrei Nicolescu.
Există însă semne de întrebare clare cu privire la Mamoudou Karamoko, cel care, când a fost sănătos, a dovedit că este o variantă foarte bună pentru atacul bucureştenilor. Totuşi, acesta este absent de mai multe săptămâni, după o accidentare musculară suferită în runda a 5-a a play-off-ului, când Dinamo a învins-o pe U Cluj, 2-1. Cel mai probabil francezul o să fie pe bancă şi nu va fi riscat din primul minut, asta dacă medicii îşi vor da acceptul pentru includerea sa în lot.
Cum ar putea arăta primul 11 al lui Dinamo pentru barajul cu învingătoarea dintre FCSB şi Botoşani
Jucătorii care nu vor putea să fie pe teren cu siguranţă sunt Adrian Mazilu şi Alberto Soro, care nu vor fi recuperaţi în timp util, ei având de asemenea accidentări ce datează de mai multe săptămâni. Astfel, soluţiile din ofensivă se răresc pentru Zeljko Kopic, care însă ar urma să mizeze pe un trio dinamic, format din Armstrong, Puşcaş şi Musi.
La capitolul defensivă, va fi formula de bază, deja cunoscută printre toţi suporterii echipei, cu Epassy apărând după ce a fost odihnit la meciul cu U Cluj. Sivis va reveni şi el în primul 11 în banda dreaptă, iar întrebarea cea mai importantă este la mijlocul terenului. Acolo, cel mai probabil o să joace Mărginean, lângă Gnahore, iar în funcţie de scor jucătorul român o să fie schimbat în partea secundă, aşa cum s-a întâmplat în multe partide ale campionatului actual.
- Dinamo XI vs FCSB/Botoşani: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Puşcaş, Musi.
Tarbă, pariul lui Dinamo pentru meciul de baraj?
Ianis Tarbă, fotbalist transferat de Dinamo în iarnă, de la echipa secundă a celor de la Celta Vigo, a avut câteva apariţii până acum pentru trupa alb-roşie, ultima chiar la partida cu U Cluj. Mijlocaşul ofensiv a impresionat şi a oferit pasa decisivă la golul egalizator al lui Alexandru Musi.
El ar putea să fie surpriza lui Zeljko Kopic pentru meciul de baraj, în condiţiile în care pe bancă o să fie soluţie pentru ofensivă Alex Pop, posibil Karamoko şi Adrian Caragea.
- Confruntarea dintre Dinamo şi FCSB/Botoşani o să aibă loc vineri, 29 mai.
