Ce notă a primit Radu Drăguşin după ce a jucat 12 minute în meciul în care Tottenham s-a salvat

Radu Constantin Publicat: 24 mai 2026, 20:55

Radu Drăgușin / Profimedia

Tottenham Hotspur a reușit să evite retrogradarea în ultima etapă a sezonului de Premier League, asta după ce gruparea antrenată de Roberto de Zerbi s-a impus în fața celor de la Everton, scor 1-0.

Radu Drăguşin a fost trimis pe teren în minutul 90 şi a evoluat 12 minute!

Statisticienii de la Sofascore i-a acordat nota 6,8 lui Radu Drăguşin și au remarcat că fotbalistul român a avut trei contribuții defensive.

În timp ce britanicii de la goal.com au scris despre Radu Drăguşin că ”a fost aruncat în joc în ultimul minut al timpului regulamentar pentru a consolida apărarea”.

Ce echipe au retrogradat

Au retrogradat în Championship echipele: West Ham United, Burnley și Wolves. Arsenal a câștigat titlul, City, United, Aston Villa și Liverpool vor merge în UEFA Champions League, iar Bournemouth și Sunderland au încheiat pe locuri de Europa League.

