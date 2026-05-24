Răsturnare de situaţie! Pancu spune că are o altă variantă, în afară de Rapid

Daniel Pancu îi pune pe jar pe suporterii de la Rapid, asta după ce a discutat despre viitorul său. Tehnicianul spune că pleacă de la CFR Cluj şi că a ştiut că nu vrea să mai continue în Gruia de câteva săptămâni, însă vorbeşte şi despre o posibilă ofertă din afara ţării.

Ultimele informaţii spun că antrenorul s-a întâlnit cu Dan Şucu şi a pus totul la cale pentru a-i urma lui Costel Gâlcă pe banca formaţiei giuleştene, inclusiv ce transferuri să facă trupa vişinie şi ce jucători să plece.

Daniel Pancu spune că încă nu a semnat cu Rapid

Telenovela plecării lui Daniel Pancu de la CFR Cluj s-a încheiat, însă antrenorul încă nu are viitorul stabilit clar, în ciuda faptului că recunoaşte negocierile pe care le-a purtat cu cei de la Rapid. Acesta spune că ar exista şi o variantă din afara ţării şi că în două zile se va decide exact unde o să meargă.

”Fără să vreau, am un talent să apar peste tot. În două zile ar trebui să mă decid și asupra viitorului meu, iar viitorul meu în mare parte ar cam fi legat de Rapid. Posibil să apară ceva și de afară. (n.r. despre plecarea de la CFR Cluj) E o decizie luată de mult la mine, nu de acum. Nu m-am simțit bine în ultima lună acolo. Încă sunt legat contractual de CFR Cluj, dar cred că e doar o formalitate”, a spus Daniel Pancu pentru sport.ro.

Daniel Pancu l-a jignit dur pe Iuliu Mureşan

Daniel Pancu a explodat la adresa lui Iuliu Mureşan, preşedintele de la CFR Cluj, pe care l-a jignit şi l-a acuzat că a încercat să impună anumiţi jucători în echipă.