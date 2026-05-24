Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa”

FCSB s-a calificat în finala barajului pentru UEFA Conference League, după ce s-a impus cu scorul de 4-3 în fața celor de la FC Botoșani, la debutul lui Marius Baciu pe banca tehnică.

Gruparea roș-albastră a avut mari emoții în disputa care a avut loc pe stadionul Steaua, dar a fost salvată de sclipirea lui Octavian Popescu, care a marcat un gol de senzație, după o acțiune pe cont propriu.

Gigi Becali, deranjat de Radunovic

Gigi Becali a vorbit imediat după fluierul final al partidei dintre FCSB și FC Botoșani, iar patronul roș-albaștrilor l-a taxat pe Risto Radunovic pentru faza la care acesta a comis henț în careu.

„Nu pot să spun de vreun jucător că nu a muncit, că nu a alergat. Puţin indolent acolo Radunovic. Nu ştiu, aşteptăm verdictul lui Avram. Din indolenţă a făcut aşa”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.