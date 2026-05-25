Țara campioanei mondiale are cea mai surprinzătoare campioană din istorie!

Țara campioanei mondiale, Argentina, are o campioană în premieră în acest sezon. Marile cluburi argentiniene n-au putut să o oprească pe micuța Club Atlético Belgrano să cucerească primul ei titlu în istoria de 121 de ani!

Formația supranumită „Piratul”, din orașul Córdoba, aflat în centrul țării, a câștigat finala campionatului împotriva „monstrului” River Plate. Și, pentru ca povestea să fie și mai fascinantă, a făcut-o după un meci dramatic.

Pe stadionul Mario Alberto Kempes, River Plate a condus cu 1-0 și apoi cu 2-1, dar a cedat cu 2-3 în finalul întâlnirii. Nicolás Fernández, un atacant în vârstă de 30 de ani, a punctat în minutele 85 și 88, întorcând soarta meciului. Pentru Belgrano, titlul este primul trofeu național important, deși clubul a fost înființat încă din anul 1905.

Victoria e cu atât mai surprinzătoare cu cât echipa din Córdoba nu a impresionat în sezonul regulat. Campionatul Argentinei se joacă inițial cu două grupe de câte 15 echipe, iar primele opt din fiecare serie se califică în optimile de finală, unde încep meciurile eliminatorii. Belgrano a încheiat pe locul cinci în zona B, doar că nimeni nu a mai putut să-i stea în cale începând cu faza optimilor.

Belgrano le-a scos din competiție, pe rând, pe Talleres, Unión Santa Fe, iar în semifinale pe Argentinos Juniors. Așa a ajuns în finala cu River, care i-a adus nu doar titlul, ci și calificarea, tot în premieră, pentru Copa Libertadores.