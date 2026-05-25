Țara campioanei mondiale are cea mai surprinzătoare campioană din istorie!

Țara campioanei mondiale, Argentina, are o campioană în premieră în acest sezon. Marile cluburi argentiniene n-au putut să o oprească pe micuța Club Atlético Belgrano să cucerească primul ei titlu în istoria de 121 de ani!
Formația supranumită „Piratul”, din orașul Córdoba, aflat în centrul țării, a câștigat finala campionatului împotriva „monstrului” River Plate. Și, pentru ca povestea să fie și mai fascinantă, a făcut-o după un meci dramatic.
Belgrano a învins-o pe River Plate și e campioana Argentinei!
Pe stadionul Mario Alberto Kempes, River Plate a condus cu 1-0 și apoi cu 2-1, dar a cedat cu 2-3 în finalul întâlnirii. Nicolás Fernández, un atacant în vârstă de 30 de ani, a punctat în minutele 85 și 88, întorcând soarta meciului. Pentru Belgrano, titlul este primul trofeu național important, deși clubul a fost înființat încă din anul 1905.
Victoria e cu atât mai surprinzătoare cu cât echipa din Córdoba nu a impresionat în sezonul regulat. Campionatul Argentinei se joacă inițial cu două grupe de câte 15 echipe, iar primele opt din fiecare serie se califică în optimile de finală, unde încep meciurile eliminatorii. Belgrano a încheiat pe locul cinci în zona B, doar că nimeni nu a mai putut să-i stea în cale începând cu faza optimilor.
Belgrano le-a scos din competiție, pe rând, pe Talleres, Unión Santa Fe, iar în semifinale pe Argentinos Juniors. Așa a ajuns în finala cu River, care i-a adus nu doar titlul, ci și calificarea, tot în premieră, pentru Copa Libertadores.
O echipă mică transformată de „arhitectul” Zielinski
„Arhitectul” succesului este antrenorul Ricardo Zielinski, de 66 de ani. Poreclit „Rusul” în Argentina, deși originile sale sunt poloneze, Zielinski a preluat-o pe Belgrano în 2025, în ceea ce reprezintă al doilea său mandat la clubul din Córdoba.
„Oamenii ne-au dat putere. Pentru așa ceva m-am întors, pentru a-i face fericiți pe suporteri. Și am reușit. Belgrano e un sentiment, e poporul, sunt oamenii care îți dau totul. Băieții ăștia au intrat în istoria fotbalului din Córdoba”, a declarat tehnicianul lui Belgrano, după succesul cu River.
Pe lângă vârful Nicolás Fernández, un jucător important în drumul spre titlu a fost Lucas Passerini, un alt „veteran”, în vârstă de 31 de ani. Atacantul lui Belgrano, cotat la 1,5 milioane de euro, a reușit șase pase decisive de-a lungul stagiunii.
● Lotul lui Belgrano valorează 27,5 milioane de euro, conform Transfermarkt.
● În comparație, cel al lui River Plate e cotat la 102,83 milioane de euro, în timp ce al lui Boca valorează 95,38 milioane.
