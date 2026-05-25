Scandal imens! Un bărbat ar fi bătut o fotbalistă după ce a intrat peste colegele ei când se schimbau în vestiar

Fotbalul nu oferă din păcate doar povești frumoase, iar un episod negativ s-ar fi produs după partida din liga a doua de fotbal feminin dintre ACS Prahova Ploiești și ACS Juniorul 2014. Jucătoarele echipei oaspete susțin că administratorul bazei sportive unde s-a disputat meciul a intrat peste ele în vestiar și lovit căpitanul echipei.
Duelul dintre ACS Prahova Ploiești și ACS Juniorul 2014, disputat duminică în liga a doua de fotbal feminin, seria 1, se anunța unul ca oricare altul, însă a devenit “epicentrul” unui scandal uriaș relatat de gsp.ro. Fotbalistele echipei din București susțin că administratorul bazei “Teleajen”, unde a avut loc meciul propriu-zis, a intrat neanunțat în vestiar după meci, în timp ce acestea se schimbau.
Dorința bărbatului ar fi fost aceea de a le grăbi pe jucătoare să elibereze spațiul, însă modul în care a decis să acționeze a deranjat căpitanul echipei, Elena Nicula, care a ținut să îi reproșeze că nu este normal ce a făcut. Conform acuzațiilor lansate de jucătoare și întreg clubul ACS Juniorul 2014, administratorul ar fi devenit agresiv și a început să o lovească violent pe fotbalista care i-a vorbit.
Ce spune persoana care se ocupă de clubul din București
Alisa Tudor, antrenoare și manageră, a povestit cum s-ar fi produs tot scandalul, inclusiv faptul că aproape nimeni nu a intervenit atunci când administratorul a început să o bată pe fotbalista sa:
“După meci, fetele au mers în vestiar, și-au făcut duș, iar acel domn, fără să mă anunțe, să întrebe dacă poate intra sau să bată la ușă, a intrat peste ele în vestiar, jumătate fiind dezbrăcate. Una dintre fete a închis ușa, el le-a strigat să se grăbească și a ieșit din vestiar.
După ce au terminat ele dușul, căpitanul echipei, care este și cea mai mare dintre jucătoare, femeie cu 3 copii, i-a spus pe hol, unde erau și cei de la meciul care urma să se desfășoare după noi, că nu este frumos, să fie mai atent pe viitor, pentru că este un vestiar de fete.
I-a spus asta frumos, fără să țipe sau să aibă un ton agresiv, dar el a început să o împingă, să țipe și a lovit-o cu pumnii în față. La fața locului se aflau mai multe persoane: delegatul meciului următor, arbitrii celeilalte partide și alte persoane din incinta bazei sportive. Din păcate, aproape nimeni nu a intervenit.
Singura persoană care a încercat să oprească agresiunea și să o protejeze pe jucătoare a fost arbitrul principal al meciului nostru, care ulterior a întocmit și un raport suplimentar ce urmează să ajungă la Comisia de Disciplină“, a spus Alisa Tudor pentru sursa citată anterior.
Raportul arbitrului le dă dreptate jucătoarelor + Ce spune fotbalista care ar fi fost agresată
Alexandru Stoica, arbitrul întâlnirii și cel care ar fi încercat să oprească tot conflictul, a notat într-adevăr în raport ce a povestit și Alisa Tudor: “Administratorul bazei sportive a intrat în vestiarul echipei oaspete, ACS JUNIORUL 2014, fără să bată la ușă, în timp ce jucătoarele se schimbau, după duș. Acesta a avut o atitudine ostilă, spunându-le jucătoarelor să se grăbească, folosind următoarea expresie: «Hai mai repede că nu stau toată ziua după voi!».
Aproximativ 10 minute mai târziu, la plecarea din vestiar, jucătoarea cu numărul 77, Nicula Elena (căpitanul echipei oaspete), i-a atras atenția domnului administrator, pe un ton normal și neconflictual, că nu este frumos ce a făcut și că nu se intra într-un vestiar fără să se bată la ușă, mai ales fiind vorba de un vestiar de fete. Acesta a devenit foarte agresiv, a îmbrâncit-o brutal de mai multe ori și a lovit-o cu pumnul în față“.
Elena Nicula, fotbalista care ar fi fost bătută de administratorul bazei “Teleajen”, a explicat cum a decurs momentul, dar și ce i-a spus bărbatului care ulterior a devenit agresiv:
“Când am ieșit din vestiar, i-am spus «să știți că nu este frumos să intrați așa în vestiar, mai ales că sunt fete acolo. Se bate la ușă când este închisă». Indiferent de situație, se bate la ușă. Domnul părea pus pe conflict, eu așa l-am simțit. Eu să-i spui așa ceva, iar el să devină agresivă, să se dea spre mine și să mă înjure? Vă dați seama că nu este normal.
M-a lovit, dar am avut inspirația de a mă feri, am simțit ce urmează. Nu a apucat să mă lovească într-atât de tare încât să lase semne. Nu știu ce caută domnul acela să stea acolo, cine este. Am înțeles că el cam face legea acolo, că n-ar fi prima dată când s-a întâmplat chestia asta“.
Punctul de vedere al administratorului bazei: “Nici nu m-am apropiat de ea”
Alexandru Talianu, omul în jurul căruia se învârte tot scandalul, a oferit și el o reacție prin care a negat toate acuzațiile lansate de jucătoarele de la ACS Juniorul 2014:
“Urma încă un meci după cel al fetelor, veniseră deja o parte dintre jucători. A fost motivul pentru care m-am dus la cabină, doar am întredeschis ușa și le-am rugat frumos să se grăbească spre a elibera vestiarul. Greșeala mea e, într-adevăr, că n-am bătut la ușă înainte.
După ce a ieșit ultima dintre fete, a tăbărât cu gura pe mine. Că nu se face așa ceva, că sunt un nesimțit, a aruncat în mine și cu o sticlă de cola. Vă dau cuvântul de onoare că n-am avut nicio reacție. N-am atins-o, nici măcar nu m-am apropiat de ea.
Minte de rupe pământul dacă susține că am lovit-o. Mai mult, antrenorul lor a devenit și el agresiv, mi-a dat una peste șapcă, m-a înjurat de morți.
Iar arbitrul ce raport să facă dacă nici nu mai era acolo când s-a întâmplat episodul? Poate au vorbit fetele cu el, i-au povestit ce au vrut, iar arbitrul a scris după relatarea lor. Așa le place doamnelor să înflorească, ceva de speriat“, a spus Talianu.
