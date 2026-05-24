A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie”

Radu Constantin Publicat: 24 mai 2026, 17:04

Rapid se transformă şi la nivelul conducerii administrative. Dacă pe banca tehnică a giuleştenilor ar urma să ajungă Daniel Pancu în curând, şi la nivel administrativ vor avea loc câteva modificări.

În organigrama clubului ar urma să apară Marius Burcescu, care va ocupa poziţia de director comercial.

Burcescu are o experienţă de 18 ani în vânzări şi nu a mai activat până acum la un club de fotbal.

„Domnul Șucu a adus un profesionist adevărat! Nu mai există postul de CEO la club, l-a transformat în director comercial și va fi preluat de Marius Burcescu, deja a semnat contractul și va începe de la 1 iunie. O să se ocupe de tot ce înseamnă ticketing, media și marketing”, au declarat surse apropiate finanțatorului Rapidului, citate de trumedia.ro.

În urmă cu câteva zile, Marius Burcescu a publicat pe Facebook un mesaj dedicat Rapidului:

”Să fii rapidist nu e o alegere, e o stare de spirit.

O stare de spirit care te învață ce înseamnă loialitatea pură: să cânți mai tare exact atunci când e mai greu, să rămâi pe stadion când alții pleacă și să iubești necondiționat, fără să ceri trofee la schimb pentru iubirea vișinie.

Să fii rapidist înseamnă să nu renunți niciodată.

Iar eu nu voi renunța niciodată să te iubesc, să te prețuiesc și să fiu acolo pentru tine, în zilele cu victorii mari, dar mai ales în cele în care avem nevoie de sprijin. Azi ai nevoie mai mult ca oricând de mine.

Să fii rapidist înseamnă să fii unic și să îți asumi că mulți te invidiază și puțini sunt ca tine.

Iar această unicitate mulți o văd ca pe o slăbiciune și caută tot timpul să te atace, dar ce nu știu ei este că unicitatea noastră este scutul care ne protejează, este mândria cu care ținem capul sus și pieptul drept indiferent de vreme și vremuri.

Aceasta este lecția mea primită de la tatăl meu și lăsată moștenire fetiței mele #ANA.

Ținem steagul sus și conștiința curată ca să putem duce Rapidulețu’ mai departe”, este mesajul postat de Marius Burcescu pe pagina sa de Facebook.

 

