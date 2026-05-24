A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie”

Rapid se transformă şi la nivelul conducerii administrative. Dacă pe banca tehnică a giuleştenilor ar urma să ajungă Daniel Pancu în curând, şi la nivel administrativ vor avea loc câteva modificări.

În organigrama clubului ar urma să apară Marius Burcescu, care va ocupa poziţia de director comercial.

Burcescu are o experienţă de 18 ani în vânzări şi nu a mai activat până acum la un club de fotbal.

„Domnul Șucu a adus un profesionist adevărat! Nu mai există postul de CEO la club, l-a transformat în director comercial și va fi preluat de Marius Burcescu, deja a semnat contractul și va începe de la 1 iunie. O să se ocupe de tot ce înseamnă ticketing, media și marketing”, au declarat surse apropiate finanțatorului Rapidului, citate de trumedia.ro.

În urmă cu câteva zile, Marius Burcescu a publicat pe Facebook un mesaj dedicat Rapidului: