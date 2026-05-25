“Cea mai fericită zi de când sunt la Ferrari”. Lewis Hamilton, în al nouălea cer după locul 2 din Canada

Andrei Nicolae Publicat: 25 mai 2026, 10:57

Lewis Hamilton, după Marele Premiu al Canadei / Getty Images

Lewis Hamilton s-a arătat extrem de fericit după ce a încheiat pe poziția secundă cursa de duminică din Marele Premiu al Canadei. Septuplul campion mondial nu s-a ferit să își afișeze sentimentele și a mărturisit că trăiește cea mai bună zi de când a venit la Ferrari în sezonul 2025.

Marele Premiu al Canadei s-a încheiat cu o nouă victorie a lui Kimi Antonelli, care a devenit primul pilot din istoria “Marelui Circ” ce reușește să obțină primele patru succese din carieră în mod consecutiv. Podiumul a fost completat de Lewis Hamilton și Max Verstappen, care s-au luptat pentru poziția secundă după ce George Russell a fost nevoit să abandoneze din cauza unor probleme tehnice la nivel de monopost.

Lewis Hamilton, un “munte” de fericire după Marele Premiu al Canadei

După cursă, unul dintre cei mai fericiți piloți a fost de departe britanicul de la Ferrari, care a înregistrat cel mai bun rezultat într-o cursă de duminică în mașina echipei din Italia de când a ajuns la Maranello în 2025. Sezonul trecut, Hamilton câștigase o cursă de sprint în Marele Premiu al Chinei, însă la nivel de curse principale, septuplul campion mondial nu terminsase niciodată mai sus de locul 3.

S-a întâmplat însă duminică pe circuitul Gilles-Villeneuve, rezultat care l-a făcut pe pilotul de 41 de ani să “radieze” de fericire. Hamilton le-a mulțumit membrilor echipei sale pentru tot ajutorul și a dezvăluit cât de ușurat se simte odată cu acest rezultat.

Oh, omule, e cea mai fericită zi a mea de când sunt la Ferrari. Se simte minunat să poți aduce Ferrari pe podium și să obțin primul meu loc 2 cu echipa într-o cursă principală, e de asemenea al doilea podium al meu (n.r. tot la Ferrari).

Sunt pur și simplu entuziasmat și mândru de echipă pentru munca asiduă depusă. În sfârșit, am echipa de ingineri spre pe care mi-o doream. Cred că monopostul e grozav, băieții au făcut o treabă fantastică în iarnă pentru a aduce mașina unde este acum și cred că o înțeleg mult mai bine și sunt mult mai confortabil cu ea.

Deși nu suntem încă exact unde vrem să fim, să obții un rezultat ca acesta capitalizează faptul că avem o fiabilitate minunată. E minunat, mulțumiri echipei.

E cel mai bun sentiment. Mă simt foarte ușurat acum. Mă simt bine în corpul meu, din punct de vedere fizic sunt foarte, foarte puternic, iar mental, în mod clar sunt într-un loc bun. Am venit în acest weekend cu mega energie și vreau să o duc mai departe“, a spus septuplul campion mondial, potrivit formula1.com.

Acțiunea din Formula 1 revine peste două săptămâni, când va avea loc Marele Premiu din Monaco, în weekend-ul 5-7 iunie. Formula 1 se vede în exclusivitate în România în Universul Antena.

