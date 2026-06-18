Turcii au anunţat ce se întâmplă cu Mirel Rădoi. Decizie în privinţa plecării

Mirel Rădoi a ajuns în luna aprilie la Gaziantep, dar zvonurile îl lădeau ca şi plecat de la echipa din Turcia, după un final de sezon în care românul a avut patru eşecuri în cele patru meciuri disputate în SuperLig.
Pe 7 iulie este programată reunirea echipei, iar Mirel Rădoi este aşteptat să se prezinte.
Presa din Turcia scrie acum că tehncianul român a rămas conectat la ce se întâmplă la club şi pe perioada vacanţei.
Antrenorul ar fi discutat constant cu președintele Memik Yilmaz și cu Cemil Cansizpe tema transferurilor și a programului de pregătire, mai scriu turcii.
„Întrebarea legată de Mirel Rădoi la Gaziantep FK, înainte de începerea pregătirilor pentru noul sezon, a fost clarificată. După încheierea sezonului, au fost făcute diverse afirmații cu privire la viitorul antrenorului român, dar data revenirii sale la Gaziantep a fost stabilită.
Conform informațiilor obținute de la surse apropiate clubului, Mirel Rădoi, care și-a petrecut vacanța în țara sa natală, România, va sosi la Gaziantep pe 7 iulie. Antrenorul este așteptat să fie în oraș cu o zi înainte ca echipa să înceapă antrenamentele de dinaintea sezonului.
În timp ce pregătirile lui Gaziantep FK pentru noul sezon continuă, s-a aflat că Mirel Rădoi a menținut o comunicare constantă cu oficialii clubului. Rădoi, care se discută periodic cu președintele Memik Yılmaz și cu managerul primei echipe Cemil Cansız, urmărește îndeaproape procesul de transfer și cantonament”, au notat turcii.
- Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK!
- Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
- Toate cifrele contractului semnat de Darius Olaru cu Union Saint-Gilloise. Căpitanul FCSB a plecat din Liga 1
- Pleacă Mirel Rădoi de la Gaziantep? Clubul a rămas fără finanţator
- Transfer BLOG | Cele mai importante mutări ale verii în Europa. Jose Mourinho, lovitură de proporții la Real Madrid