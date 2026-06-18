Turcii au anunţat ce se întâmplă cu Mirel Rădoi. Decizie în privinţa plecării

Mirel Rădoi a ajuns în luna aprilie la Gaziantep, dar zvonurile îl lădeau ca şi plecat de la echipa din Turcia, după un final de sezon în care românul a avut patru eşecuri în cele patru meciuri disputate în SuperLig.

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Pe 7 iulie este programată reunirea echipei, iar Mirel Rădoi este aşteptat să se prezinte.

Presa din Turcia scrie acum că tehncianul român a rămas conectat la ce se întâmplă la club şi pe perioada vacanţei.

Antrenorul ar fi discutat constant cu președintele Memik Yilmaz și cu Cemil Cansizpe tema transferurilor și a programului de pregătire, mai scriu turcii.

„Întrebarea legată de Mirel Rădoi la Gaziantep FK, înainte de începerea pregătirilor pentru noul sezon, a fost clarificată. După încheierea sezonului, au fost făcute diverse afirmații cu privire la viitorul antrenorului român, dar data revenirii sale la Gaziantep a fost stabilită.