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Așa ceva nu s-a mai văzut în fotbal! Motivul pentru care un jucător a făcut schimb de tricouri înainte de meci

Sebastian Ujica Publicat: 6 august 2026, 10:12

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Așa ceva nu s-a mai văzut în fotbal! Motivul pentru care un jucător a făcut schimb de tricouri înainte de meci

Andrey Estupinan a primit Gheata de Aur după ce a fost golgheterul campionatului în Columbia

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Moment incredibil în Columbia, la un meci din Clausura. Federația a decis să-i acorde premiul pentru Gheata de Aur a campionatului lui Andrey Estupinan în cel mai prost moment și mod cu putință.

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Estupinan marcase 13 goluri în stagiunea precedentă pentru cei de la Deportivo Pasto. Așa că pentru poza oficială, Federația i-a cerut să poarte tricoul celor la Pasto.

Tricoul fostei echipe peste al actualei

Marea problemă? Estupinan s-a transferat între timp la Milionarios! Pe terenul căruia se disputa meciul care a urmat după ceremonia. Meci împotriva lui .. Deportivo Pasto! Astfel că prima oportunitate pentru fanii lui Millionarios să vadă noua achiziție într-un meci de campionat a fost cu acesta în tricoul adversarei!

Estupinan și-a pus tricoul lui Pasto peste cel al lui Millionarios pentru poză, apoi l-a scos și s-a așezat pe bancă. A fost trimis pe teren abia cu 15 minute înainte de final când fusese deja stabilit rezultatul final, 2-0 pentru Millionarios.

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