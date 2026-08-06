Așa ceva nu s-a mai văzut în fotbal! Motivul pentru care un jucător a făcut schimb de tricouri înainte de meci

Moment incredibil în Columbia, la un meci din Clausura. Federația a decis să-i acorde premiul pentru Gheata de Aur a campionatului lui Andrey Estupinan în cel mai prost moment și mod cu putință.
Estupinan marcase 13 goluri în stagiunea precedentă pentru cei de la Deportivo Pasto. Așa că pentru poza oficială, Federația i-a cerut să poarte tricoul celor la Pasto.
Tricoul fostei echipe peste al actualei
Marea problemă? Estupinan s-a transferat între timp la Milionarios! Pe terenul căruia se disputa meciul care a urmat după ceremonia. Meci împotriva lui .. Deportivo Pasto! Astfel că prima oportunitate pentru fanii lui Millionarios să vadă noua achiziție într-un meci de campionat a fost cu acesta în tricoul adversarei!
Estupinan și-a pus tricoul lui Pasto peste cel al lui Millionarios pentru poză, apoi l-a scos și s-a așezat pe bancă. A fost trimis pe teren abia cu 15 minute înainte de final când fusese deja stabilit rezultatul final, 2-0 pentru Millionarios.
Andrey Estupiñán se coronó máximo goleador de la Liga colombiana con el Deportivo Pasto y se ganó la Bota de Oro.
Ahora viste la camiseta de Millonarios…
Y justo en el partido contra su exequipo, le entregan el trofeo y le hacen ponerse la camiseta de Pasto encima de la de… pic.twitter.com/xzrDqZDLfs
— FútbolPasionWeb (@FutbolPasionWeb) August 6, 2026
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