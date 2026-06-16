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Pleacă Mirel Rădoi de la Gaziantep? Clubul a rămas fără finanţator

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 13:42

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Pleacă Mirel Rădoi de la Gaziantep? Clubul a rămas fără finanţator

Mirel Rădoi - Sport Pictures

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Mirel Rădoi a ajuns în luna aprilie la Gaziantep, dar zvonurile îl lădeau ca şi plecat de la echipa din Turcia, după un final de sezon în care românul a avut patru eşecuri în cele patru meciuri disputate în SuperLig.

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După mai multe discuţii cu şefii, unul dintre jurnaliştii apropriaţi de club susţine că Rădoi va fi cu siguranţă prezent la reunirea lotului, ce va avea loc pe 7 iulie. Astfel, Mirel va începe noul sezon pe 14 august.

Până atunci vin alte veşti mai puţin plăcute pentru Mirel Rădoi. Mai exact, afaceristul Erim Arıkan a anunţat că nu mai investeşte la club, în contextul în care Memik Yilmaz va continua în funcția de președinte.

“Erim Arıkan a clarificat motivul deciziei sale, afirmând că structura de management planificată, viziunea și principiile de lucru pentru noul mandat nu se aliniază cu propriul său stil de conducere și principii. Prin urmare, a decis să nu ocupe o poziție în noua conducere, subliniind că plecarea sa nu se datorează unor motive personale, ci mai degrabă unor diferențe de viziune și abordare”, au scriu turcii.

Mirel Rădoi se prezintă la reunire

Pe 7 iulie este programată reunirea echipei, iar Mirel Rădoi este aşteptat să se prezinte.

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“Rădoi este antrenorul lui Gaziantep în momentul de față. Echipa se reunește pe 7 iulie. Există un congres pe 26 iunie, iar președintele își va continua funcția.

Nu se pune problema unei despărțiri de Rădoi în acest moment. Va veni în Turcia săptămâna viitoare pentru o scurtă întâlnire și apoi se va întoarce în țara sa pentru vacanță. Nu este nicio problemă“, a spus jurnalistul Ali Budak, citat de digisport.ro.

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