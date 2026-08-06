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S-a întors regele! Messi a făcut show pe teren pentru prima dată de la finala Mondialului! Dublă și record

Sebastian Ujica Publicat: 6 august 2026, 9:12

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S-a întors regele! Messi a făcut show pe teren pentru prima dată de la finala Mondialului! Dublă și record

Lionel Messi a marcat o dublă în meciul lui Inter Miami din Leagues Cup / Getty Images

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Inter Miami a câștigat cu 4-2 în primul meci din Leagues Cup în fața celor de la Atletico San Luis, iar Leo Messi a fost în prim-plan pe tot parcursul meciului.

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La prima partidă de la finala Campionatului Mondial de pe 19 iulie, Messi a reușit o dublă și un assist și a ajuns la 14 goluri în 12 partide de Leagues Cup. Nimeni în istoria competiției nu a marcat mai multe goluri!

Messi, show la revenire

Inter s-a trezit condusă pe tabelă încă din startul meciului, însă n-a durat. Messi a finalizat din voleu o centrare din flanc și l-a egalat pe Denis Bouanga de la Los Angeles FC în clasamentul golgheterilor all-time din competiție.

Antrenorul interimar de la Inter Miami, Guillermo Hoyos, a vorbit la superlativ despre această fază: „Băieții mi-au arătat primul gol pe care l-a marcat și modul în care a executat acel șut. A fost ceva extrem de complicat. Oricine a jucat fotbal știe cât de greu este să găsești acel spațiu, să ai o asemenea precizie și să alegi momentul perfect. Să controlezi mingea care vine din stânga spre dreapta și să o trimiți tot în partea dreaptă. Dacă am vorbi despre pictură, l-aș numi Picasso” a spus Hoyos.


Messi nu s-a oprit aici! A marcat din nou cu un șut sub transversală la capătul unei faze colective superbe. Apoi, la câteva minute distanță, a centrat din corner pentru golul cu capul al lui Micael.

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