Gică Craioveanu și-a găsit cu greu cuvintele după moartea lui Mircea Lucescu: “Puțini știu”

Gică Craioveanu s-a numărat și el printre oamenii din fotbalul românesc care au oferit reacții după decesul lui Mircea Lucescu de marți seara. “Grande” a povestit cum a crescut cu fostul selecționer, el trăind în Hunedoara în perioada în care “Il Luce” a conturat o echipă extrem de interesantă la Corvinul.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.
Ce a spus Gică Craioveanu după decesul lui Mircea Lucescu
Imediat după ce vestea tragică a fost confirmată de Spitalul Universitar, din lumea fotbalului și nu numai au început să curgă reacții. Recent, Gică Craioveanu a vorbit și el despre Mircea Lucescu, om pentru care a apelat la mai multe epitete ca să-l descrie.
Născut în Hunedoara, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova, Real Sociedad sau Villarreal a dezvăluit că a avut ocazia să îl vadă la treaba pe Mircea Lucescu în lumea antrenoratului de la bun început, de când a pregătit-o pe Corvinul. În final, “Grande” a transmis un mesaj și pentru familia îndurerată a fostului selecționer al României.
“Ce să spun? Regretăm toți, eu cred că nu doar oamenii de fotbal, toată România îl regretă pe Nea Mircea. A plecat un mit, o legendă a sportului românesc.
Un om cu care eu am crescut, puțini știu, trăiam în Hunedoara când el antrena, când a fost legendă cu acel Corvinul miraculos pe care îl inventase el și îți dai seama, este o veste tristă pentru tot fotbalul românesc.
Îmbrățișări familiei și tot ce e mai bun în continuare pentru ei. Știu că sunt momente dificile, dar asta e, îmi pare sincer rău“, a spus fostul atacant român în exclusivitate pentru AntenaSport.
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.
În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.
De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.
După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.
35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor
Cariera de fotbalist, legată de Dinamo București
Extremă dreaptă de profesie, Lucescu a debutat pentru Dinamo la 18 ani, în 1963, dar a fost împrumutat la Ştiinţa Bucureşti după doar trei apariţii în două sezoane.
”Il Luce” a revenit în Ştefan cel Mare în 1967 şi a cucerit la acea vreme şapte titluri de campion alături de dinamovişti (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1990), plus o cupă a României (1968).
În 14 ani, alături de Dinamo, Lucescu a bifat 57 de goluri în 250 de partide în prima divizie şi 15 apariţii în cupele europene.
8 trofee a câștigat ca jucător Mircea Lucescu, toate cu Dinamo
70 de selecții și 9 goluri are fostul mijlocaș la prima reprezentativă a României
