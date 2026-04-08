Hakan Calhanoglu, reacţie copleşitoare după ce Mircea Lucescu a murit: “M-ai ajutat mult, îmi voi aminti mereu”

Nume mari are fotbalului turc l-au omagiat pe Mircea Lucescu, marţi seară, prin mesaje emoţionante postate în social media.

Hakan Calhanoglu, care la finalul meciului recent Turcia – România, scor 1-0, l-a îmbrăţişat lung pe Lucescu, a scris pe Instagram că îşi va aminti mereu de tehnician cu respect şi recunoştinţă.

Hakan Calhanoglu, reacţie copleşitoare după ce Mircea Lucescu a murit

“Nu am pierdut doar un antrenor, ci şi un mare caracter… M-ai ajutat mult, îmi voi aminti mereu de tine cu respect şi recunoştinţă. Odihneşte-te în pace, Mister”, a transmis Hakan Calhanoglu.

Celebrul Hakan Şukur a scris pe X că a aflat cu mare tristeţe vestea morţii marelui antrenor.

“Am aflat cu mare tristeţe vestea decesului stimatului meu antrenor Mircea Lucescu, un om de fotbal sincer, de succes şi modest. Transmit condoleanţe tuturor celor care l-au iubit, familiei sale şi comunităţii fotbalistice”.