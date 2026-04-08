Hakan Calhanoglu, reacţie copleşitoare după ce Mircea Lucescu a murit: “M-ai ajutat mult, îmi voi aminti mereu”

Viviana Moraru Publicat: 8 aprilie 2026, 8:42

Mircea Lucescu şi Hakan Calhanoglu/ AntenaSport

Nume mari are fotbalului turc l-au omagiat pe Mircea Lucescu, marţi seară, prin mesaje emoţionante postate în social media.

Hakan Calhanoglu, care la finalul meciului recent Turcia – România, scor 1-0, l-a îmbrăţişat lung pe Lucescu, a scris pe Instagram că îşi va aminti mereu de tehnician cu respect şi recunoştinţă.

“Nu am pierdut doar un antrenor, ci şi un mare caracter… M-ai ajutat mult, îmi voi aminti mereu de tine cu respect şi recunoştinţă. Odihneşte-te în pace, Mister”, a transmis Hakan Calhanoglu.

Celebrul Hakan Şukur a scris pe X că a aflat cu mare tristeţe vestea morţii marelui antrenor.

“Am aflat cu mare tristeţe vestea decesului stimatului meu antrenor Mircea Lucescu, un om de fotbal sincer, de succes şi modest. Transmit condoleanţe tuturor celor care l-au iubit, familiei sale şi comunităţii fotbalistice”.

Arda Turan, care acum este antrenorul echipei Şahtior Doneţk, l-a omagiat la rândul său pe Lucescu: “Mulţumim, Mister, pentru toată valoarea pe care ai adus-o acestui joc frumos. Experienţa şi înţelepciunea ta ne vor ghida mereu şi moştenirea ta va dăinui. Odihneşte-te în pace”.

Mircea Lucescu i-a făcut să debuteze în naţionala Turciei pe jucătorii İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür şi Zeki Çelik, care în acest an probabil vor participa la Cupa Mondială. Doi dintre ei, Demiral şi Muldur, au postat pe Instagram mesaje emoţionante după decesul tehnicianului.

“Am aflat cu profundă tristeţe vestea morţii lui Mister Mircea Lucescu. Pentru mine a fost o mare şansă să pot colabora cu dânsul. Amprenta lăsată asupra fotbalului turc şi mondial, jucătorii pe care i-a crescut şi perspectiva pe care a adus-o fotbalului nu se vor uita niciodată.

Condoleanţe în primul rând familiei sale, tuturor celor care îl iubesc şi comunităţii fotbalului. Să-i fie ţărâna uşoară”, a transmis Merik Demiral.

“Trăiesc durerea pierderii lui Mister Lucescu, care mi-a oferit debutul la echipa naţională şi m-a ajutat mult. Sunt recunoscător pentru tot ce ne-a oferit. Condoleanţe nouă tuturor. Odihneşte-te în pace, Mister”, a notat şi Mert Muldur.

Mircea Lucescu, legendă a fotbalului românesc şi internaţional, a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani, urmând să fie înmormântat la cimitirul Bellu.

