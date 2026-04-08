Rică Răducanu nu-şi revine după moartea lui Mircea Lucescu: “Plângem încontinuu. Nu m-au lăsat la el”

Rică Răducanu a oferit o reacţie copleşitoare, după ce Mircea Lucescu a murit. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, el confruntându-se cu probleme la inimă în ultima perioadă.

Rică Răducanu a transmis că nu-şi poate stăpâni emoţiile şi plânge încontinuu de la aflarea veştii tragice despre Mircea Lucescu. Fostul portar era un apropiat al lui “Il Luce”.

Rică Răducanu nu-şi revine după moartea lui Mircea Lucescu

Rică Răducanu a declarat că a murit încă un membru al generaţiei României, care participa la World Cup 1970. Fostul portar a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce”, oferind declaraţii şi despre fiul acestuia, Răzvan.

Rică Răducanu a mai dezvăluit că ultimul dialog purtat cu Mircea Lucescu a fost înainte ca acesta să se interneze, iar ulterior, medicii nu i-au permis să-l viziteze în spital, starea acestuia agravându-se.

“Ce să mai, plângem încontinuu. S-a dus dracu toată generația de la Mondialul din Mexic. Mai sunt eu, Cornel Dinu și Liță Dumitru. Mircea Lucescu e cel mai titrat om din fotbal. A jucat toate posturile, a antrenat la nivel foarte mare și pentru mine e familie.