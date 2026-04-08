Rică Răducanu nu-şi revine după moartea lui Mircea Lucescu: “Plângem încontinuu. Nu m-au lăsat la el”

Rică Răducanu a oferit o reacţie copleşitoare, după ce Mircea Lucescu a murit. Fostul selecţioner s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, el confruntându-se cu probleme la inimă în ultima perioadă.
Rică Răducanu a transmis că nu-şi poate stăpâni emoţiile şi plânge încontinuu de la aflarea veştii tragice despre Mircea Lucescu. Fostul portar era un apropiat al lui “Il Luce”.
Rică Răducanu nu-şi revine după moartea lui Mircea Lucescu
Rică Răducanu a declarat că a murit încă un membru al generaţiei României, care participa la World Cup 1970. Fostul portar a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui “Il Luce”, oferind declaraţii şi despre fiul acestuia, Răzvan.
Rică Răducanu a mai dezvăluit că ultimul dialog purtat cu Mircea Lucescu a fost înainte ca acesta să se interneze, iar ulterior, medicii nu i-au permis să-l viziteze în spital, starea acestuia agravându-se.
“Ce să mai, plângem încontinuu. S-a dus dracu toată generația de la Mondialul din Mexic. Mai sunt eu, Cornel Dinu și Liță Dumitru. Mircea Lucescu e cel mai titrat om din fotbal. A jucat toate posturile, a antrenat la nivel foarte mare și pentru mine e familie.
M-am luptat și eu mult pentru Răzvan să ajungă portar. Să își mai aducă aminte lumea că mai suntem câțiva din marea generație a echipei naționale a României din 1970. Așa făcut Dumnezeu să se ducă toți. Era bine dacă puteam să trăim toți mult și să povestim. Viața nu ne iartă și ce să facem acuma? Plângem și noi cum putem.
În Mexic m-a luat lângă el tot timpul și mi-a zis: Gata cu astea! Eu le aveam pe-ale mele, plecam mereu cu Dobrin, dar el era foarte cuminte. Nu a umblat deloc cu gagici sau cu băutura. Eu îi spuneam tot timpul: Hai, mă, să mergem și noi. Nu mă că mă așteaptă Neli. Era familist convins. Și când venea acasă la mine de ziua mea și îi ziceam să bem un șpriț, ne cânta Maria Dragomiroiu și nu voia! Voi fi și eu prezent la înmormântare. Când s-a născut Răzvan și Cătălin al meu s-au împrietenit. Toată lumea zicea că Răzvan nu poate să fie portar cu fizicul acela și uite că a suplinit frumos și a reușit să ajungă om calumea.
Cătălin era fundaș central la Sportul Studențesc și s-au împrietenit. Răzvan este nașul fiului meu, deci suntem legați pentru totdeauna. Nu cred că a supărat pe cineva și a ajutat pe toată lumea. O pierdere foarte grea. Am vorbit înainte de a intra în spital și după nu m-au mai lăsat la el: Băi, ce faci? Faci figuri? Nu, Ricane, sunt bine. Și după două zile… N-am putut să intru la el. Belele, supărări și inima nu a mai ținut. E și din familie și așa a vrut Dumnezeu, ce să mai”, a declarat Rică Răducanu, conform fanatik.ro.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.
În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.
După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.
Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.
După evaluări medicale, în februarie FRF anunţa că Mircea Lucescu urma să fie alături de naţională la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a şi întâmplat. Cu Lucescu pe bancă, la 26 martie tricolorii au fost învinşi în deplasare de Turcia, scor 1-0. Nu a mai putut fi alături de echipă şi în Slovacia, deoarece a ajuns la spital după problema cardiacă suferită în cantonament.
Mircea Lucescu urmează să fie înmormântat vineri, la cimitirul Bellu din Bucureşti. Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională joi.
- Statistica ce îi dă fiori lui Real Madrid după eșecul cu Bayern Munchen. O singură dată s-a întâmplat așa ceva
- “Inima mea plânge!” Henrikh Mkhitaryan, mesaj emoţionant după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat gentleman”
- “A murit şi o parte din mine”. Dănuţ Lupu, discurs plin de durere şi cu lacrimi în ochi, după moartea lui Mircea Lucescu
- “E Neuer cel mai bun portar din toate timpurile?”. Răspunsul genial dat de Kompany după Real – Bayern 1-2
- Anghel Iordănescu, marele rival al lui Mircea Lucescu, copleșit după moartea sa: “Fotbalul va fi atât de sărac”