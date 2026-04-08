Diego Simeone, emoţionat după moartea lui Mircea Lucescu! Povestea mai puţin cunoscută: “Mă lua la el acasă pentru a lua masa”

Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a reacţionat după moartea lui Mircea Lucescu. “Il Luce” s-a stins din viaţă la 80 de ani, la Spitalul Universitar din Bucureşti, acolo unde era internat încă de pe 29 martie.
Mai multe nume uriaşe din lumea fotbalului şi a sportului au transmis mesaje de condoleanţe după decesul fostului mare antrenor. Printre aceştia s-a numărat şi Diego Simeone, cel care a lucrat cu Lucescu la Pisa şi la Inter.
Diego Simeone, dezvăluire emoţionantă despre Mircea Lucescu: “Am o amintire extraordinară”
Într-o seară deja emoţionantă pentru Simeone, care a ţinut un discurs despre Antoine Griezmann, care va pleca de la Atletico la finalul sezonului, înaintea meciului cu Barcelona din sferturile UEFA Champions League. Apoi a venit vestea că fostul selecţioner al României a încetat din viaţă, iar antrenorul argentinian a povestit pentru presa din Italia despre momentele în care “Il Luce” l-a ajutat la începutul carierei sale:
“Am o amintire extraordinară despre el și transmit condoleanțe familiei. Îmi amintesc de perioada în care eram la Pisa, când eram la început în fotbal. Mă lua la el acasă pentru a lua masa, mă proteja pentru că eram încă un copil.
Păstrez o amintire deosebită a omului și a antrenorului, dar cifrele vorbesc de la sine pentru el. L-am avut apoi și la Inter, o perioadă nu la fel de bună, dar el a fost mereu foarte direct, umil, un om cu suflet mare”, a declarat Diego Simeone, potrivit Sky Sport Italia.
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.
În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.
De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.
După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.
35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor
