Home | Fotbal | Diego Simeone, emoţionat după moartea lui Mircea Lucescu! Povestea mai puţin cunoscută: “Mă lua la el acasă pentru a lua masa”

Alex Masgras Publicat: 8 aprilie 2026, 8:23 / Actualizat: 8 aprilie 2026, 10:12

Comentarii
Diego Simeone, emoţionat după moartea lui Mircea Lucescu! Povestea mai puţin cunoscută: Mă lua la el acasă pentru a lua masa

Diego Simeone, în timpul unui meci / Profimedia

Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a reacţionat după moartea lui Mircea Lucescu. “Il Luce” s-a stins din viaţă la 80 de ani, la Spitalul Universitar din Bucureşti, acolo unde era internat încă de pe 29 martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai multe nume uriaşe din lumea fotbalului şi a sportului au transmis mesaje de condoleanţe după decesul fostului mare antrenor. Printre aceştia s-a numărat şi Diego Simeone, cel care a lucrat cu Lucescu la Pisa şi la Inter.

Diego Simeone, dezvăluire emoţionantă despre Mircea Lucescu: "Am o amintire extraordinară"

Într-o seară deja emoţionantă pentru Simeone, care a ţinut un discurs despre Antoine Griezmann, care va pleca de la Atletico la finalul sezonului, înaintea meciului cu Barcelona din sferturile UEFA Champions League. Apoi a venit vestea că fostul selecţioner al României a încetat din viaţă, iar antrenorul argentinian a povestit pentru presa din Italia despre momentele în care “Il Luce” l-a ajutat la începutul carierei sale:

“Am o amintire extraordinară despre el și transmit condoleanțe familiei. Îmi amintesc de perioada în care eram la Pisa, când eram la început în fotbal. Mă lua la el acasă pentru a lua masa, mă proteja pentru că eram încă un copil.

Păstrez o amintire deosebită a omului și a antrenorului, dar cifrele vorbesc de la sine pentru el. L-am avut apoi și la Inter, o perioadă nu la fel de bună, dar el a fost mereu foarte direct, umil, un om cu suflet mare”, a declarat Diego Simeone, potrivit Sky Sport Italia.

Reclamă
Reclamă

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie

Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.

În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.

Reclamă

După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.

35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Citește și
Cele mai citite
