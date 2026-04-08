“Ce să fac, să stau acasă?”. Regretatul Mircea Lucescu era gata să rămână la FRF după mandatul de selecționer

Dragostea lui Mircea Lucescu pentru fotbal a fost eternă, iar acest lucru e demonstrat de un dialog pe care “Il Luce” l-a purtat cu un jurnalist înainte să ajungă în stare gravă la ATI. După ce își încheiase mandatul de selecționer, antrenorul era gata la 80 de ani să rămână în fotbal și să ocupe un post la FRF.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.
Mircea Lucescu era dispus să fie consilier la FRF
De când s-a născut și până a murit, Lucescu și-a dedicat viața fotbalului, iar fostul selcționer era pregătit să rămână în fenomen și după ratarea calificării la Campionatul Mondial. “Il Luce” primise o ofertă din partea FRF să fie consilier și era dispus să o onoreze, deși își dorea să fie sănătos până să își poată da acceptul.
“Au venit Burleanu și Stoichiță și mi-au propus să fiu consilier. (n.r. Ce faceți?) Nu știu, o să mă gândesc.
(n.r. Dar vă încântă ideea?) Da, ce să fac, să stau acasă? Da. E o propunere interesantă, dar trebuie să mă mai gândesc. Să văd cum voi fi și cu sănătatea, dar e o propunere la care trebuie să mă gândesc“, a spus Mircea Lucescu atunci, potrivit fanatik.ro.
Pe 2 aprilie, la scurt timp după ce Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universiatar, Răzvan Burleanu vorbea și el despre rolul pe care vrea să i-l ofere federația lui Lucescu: “Dumnealui își dorește să ajute fotbalul românesc“, era o parte din declarația șefului de la Casa Fotbalului.
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.
În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.
De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.
După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.
35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor
Cariera de fotbalist, legată de Dinamo București
Extremă dreaptă de profesie, Lucescu a debutat pentru Dinamo la 18 ani, în 1963, dar a fost împrumutat la Ştiinţa Bucureşti după doar trei apariţii în două sezoane.
”Il Luce” a revenit în Ştefan cel Mare în 1967 şi a cucerit la acea vreme şapte titluri de campion alături de dinamovişti (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1990), plus o cupă a României (1968).
În 14 ani, alături de Dinamo, Lucescu a bifat 57 de goluri în 250 de partide în prima divizie şi 15 apariţii în cupele europene.
8 trofee a câștigat ca jucător Mircea Lucescu, toate cu Dinamo
70 de selecții și 9 goluri are fostul mijlocaș la prima reprezentativă a României
