“Ce să fac, să stau acasă?”. Regretatul Mircea Lucescu era gata să rămână la FRF după mandatul de selecționer

Dragostea lui Mircea Lucescu pentru fotbal a fost eternă, iar acest lucru e demonstrat de un dialog pe care “Il Luce” l-a purtat cu un jurnalist înainte să ajungă în stare gravă la ATI. După ce își încheiase mandatul de selecționer, antrenorul era gata la 80 de ani să rămână în fotbal și să ocupe un post la FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de 7 aprilie organismul său a cedat.

Mircea Lucescu era dispus să fie consilier la FRF

De când s-a născut și până a murit, Lucescu și-a dedicat viața fotbalului, iar fostul selcționer era pregătit să rămână în fenomen și după ratarea calificării la Campionatul Mondial. “Il Luce” primise o ofertă din partea FRF să fie consilier și era dispus să o onoreze, deși își dorea să fie sănătos până să își poată da acceptul.

“Au venit Burleanu și Stoichiță și mi-au propus să fiu consilier. (n.r. Ce faceți?) Nu știu, o să mă gândesc.

(n.r. Dar vă încântă ideea?) Da, ce să fac, să stau acasă? Da. E o propunere interesantă, dar trebuie să mă mai gândesc. Să văd cum voi fi și cu sănătatea, dar e o propunere la care trebuie să mă gândesc“, a spus Mircea Lucescu atunci, potrivit fanatik.ro.