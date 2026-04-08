Îmi amintesc un gest deosebit al lui Mircea Lucescu. Era în 2005, echipa sa, Șahtior, tocmai pierduse în fața celei antrenate de Răzvan, Rapid. Mircea Lucescu a venit al doilea la conferința de presă, a trecut prin spatele fiului care vorbea și, înainte să se așeze, l-a sărutat lung pe creștet.

Era, clar, o ipostază care se repetase de mii de ori, de când tatăl își luase pentru prima oară fiul în brațe. Apoi, când se întorcea serile acasă și-l găsea jucându-se pe covor. Sau de Crăciun, când băiețelul năvălea în sufragerie, sub brad, să-și deschidă cadourile. Mii de săruturi pline de iubire.

Nu există sărut mai tandru și mai ocrotitor decât cel pe creștet. Este de parcă i-ai aspira celui iubit toată căldura aromată a pielii, toată ființa, să o ții cât mai mult cu tine.

Momentul acela era foarte important pentru Răzvan și Mircea știa. E momentul în care îți depășești pentru prima oară tatăl. Crezi că asta ți-ai dorit toată viața, apoi realizezi că viața aceea de până atunci nu va mai exista.

Sunt câteva praguri care se parcurg într-o viață de om între tați și fii.