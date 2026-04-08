Marele Andrea Pirlo, copleşit de emoţii după moartea lui Mircea Lucescu: “Tu m-ai învăţat ce înseamnă să iubeşti acest sport”

Andrea Pirlo, fostul mare mijlocaş italian, a postat şi el un mesaj emoţionant după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României, care s-a stins din viaţă la 80 de ani, a fost cel care i-a oferit şansa lui Pirlo să îşi facă debutul în fotbalul mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La doar 16 ani, Andrea Pirlo debuta sub comanda lui Mircea Lucescu la Brescia. Cei doi au mai lucrat împreună şi la Inter Milano.

Andrea Pirlo, mesaj emoţionant pentru Mircea Lucescu: “M-ai crescut ca pe un fiu”

Andrea Pirlo nu a uitat niciodată cât de mult l-a ajutat “Il Luce” la începutul a ceea ce avea să se transforme într-o carieră uriaşă, plină de succes. La aflarea veştii că Mircea Lucescu s-a stins din viaţă, Pirlo a postat un mesaj prin care i-a mulţumit antrenorului român pentru tot ce a făcut pentru el şi pentru faptul că el a fost cel care l-a învăţat să iubească fotbalul:

“Mulțumesc pentru tot, Mister. Nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc. M-ai crescut ca pe un fiu şi mi-ai dat șansa să mă compar cu alții când eram foarte tânăr. Tu m-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate detaliile lui.. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc…

Drum bun, domnule! Mulțumesc, Mircea!”, a scris Andrea Pirlo, pe contul său de Facebook.