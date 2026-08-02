A scăpat Marian Aioani de eliminare în startul partidei dintre Rapid şi CFR Cluj? Ce arată imaginile

Startul partidei dintre Rapid şi CFR Cluj a adus o fază controversată la poarta formaţiei gazdă, asta după ce Marian Aioani a gafat, însă arbitrul confruntării a considerat că nu trebuie penalizat cu sancţiune maximă.
Cel mai important meci al etapei cu numărul 3 din Liga 1 a avut parte de tensiune încă din start, iar decizia luată de arbitru a fost în favoarea gazdelor, care au scăpat de eliminare.
Fază discutabilă în startul partidei dintre Rapid şi CFR Cluj
Concret, în minutul 6 al partidei, o minge lungă a fost urmărită de Stefan Drazic, iar atacantul de la CFR Cluj a pus presiune astfel pe Marian Aioani, cel care a ieşit în afara careului pentru a respinge pericolul.
Goalkeeperul a controlat defectuos mingea şi după a încercat să degajeze, însă l-a lovit cu piciorul în burtă pe adversarul său. Rareş Vidican a fluierat imediat fault şi i-a acordat cartonaş galben portarului de la Rapid. Cel mai probabil faza a fost analizată în camera VAR şi s-a hotărât că nu se impune o măsură mai aspră.
Cei de la CFR Cluj, prin Andrei Cordea, care a fost cel mai vocal, au încercat să-l facă pe central să-şi întoarcă decizia, dar fără succes, iar astfel cei de la Rapid au trecut pe lângă un moment de cumpănă în startul partidei din Giuleşti.
Acum rămâne de văzut dacă lovitura pe care Aioani i-a aplicat-o lui Drazic a fost suficient de puternică şi periculoasă pentru a fi aplicată măsura de eliminare sau a contat faptul că balonul nu era sub controlul atacantului de la CFR Cluj.
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