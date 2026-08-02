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A scăpat Marian Aioani de eliminare în startul partidei dintre Rapid şi CFR Cluj? Ce arată imaginile

Mihai Alecu Publicat: 2 august 2026, 21:58

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A scăpat Marian Aioani de eliminare în startul partidei dintre Rapid şi CFR Cluj? Ce arată imaginile

Fază controversată la Rapid - CFR Cluj. Foto: Captură @ Digi Sport

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Startul partidei dintre Rapid şi CFR Cluj a adus o fază controversată la poarta formaţiei gazdă, asta după ce Marian Aioani a gafat, însă arbitrul confruntării a considerat că nu trebuie penalizat cu sancţiune maximă.

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Cel mai important meci al etapei cu numărul 3 din Liga 1 a avut parte de tensiune încă din start, iar decizia luată de arbitru a fost în favoarea gazdelor, care au scăpat de eliminare.

Fază discutabilă în startul partidei dintre Rapid şi CFR Cluj

Concret, în minutul 6 al partidei, o minge lungă a fost urmărită de Stefan Drazic, iar atacantul de la CFR Cluj a pus presiune astfel pe Marian Aioani, cel care a ieşit în afara careului pentru a respinge pericolul.

Goalkeeperul a controlat defectuos mingea şi după a încercat să degajeze, însă l-a lovit cu piciorul în burtă pe adversarul său. Rareş Vidican a fluierat imediat fault şi i-a acordat cartonaş galben portarului de la Rapid. Cel mai probabil faza a fost analizată în camera VAR şi s-a hotărât că nu se impune o măsură mai aspră.

Cei de la CFR Cluj, prin Andrei Cordea, care a fost cel mai vocal, au încercat să-l facă pe central să-şi întoarcă decizia, dar fără succes, iar astfel cei de la Rapid au trecut pe lângă un moment de cumpănă în startul partidei din Giuleşti.

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Acum rămâne de văzut dacă lovitura pe care Aioani i-a aplicat-o lui Drazic a fost suficient de puternică şi periculoasă pentru a fi aplicată măsura de eliminare sau a contat faptul că balonul nu era sub controlul atacantului de la CFR Cluj.

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