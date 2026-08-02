„Ne dorim play-off-ul”. Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1: „Asta le-am spus în vestiar”

Florin Maxim a oferit prima reacţie, după ce Corvinul a remizat cu Sepsi, scor 1-1, în etapa a treia a Ligii 1. Antrenorul a anunţat care este obiectivul echipei sale.

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Florin Maxim nu s-a ferit să recunoască faptul că vrea să o ducă pe Corvinul în play-off, în acest sezon. După primele trei runde, nou-promovata are patru puncte.

Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1

Florin Maxim vrea să-i răsplătească pe suporterii Corvinului, care fac deplasarea la Arad, acolo unde hunedorenii îşi dispută meciurile de pe teren propriu. Antrenorul a mai sublniat că se fac eforturi mari pentru ca echipa să fie întreţinută.

„Încercăm la fiecare meci să punem în practică ceea ce facem la antrenamente.

(n.r. Care sunt așteptările la club?) Mi s-a mai pus această întrebare. Tot glumim, dar noi ne dorim play-off-ul, pentru că în play-out oricum ajungem. Deci e clar!