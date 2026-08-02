Home | Fotbal | Liga 1 | „Ne dorim play-off-ul”. Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1: „Asta le-am spus în vestiar”

„Ne dorim play-off-ul”. Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1: „Asta le-am spus în vestiar”

Viviana Moraru Publicat: 2 august 2026, 21:35

Comentarii
„Ne dorim play-off-ul. Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1: „Asta le-am spus în vestiar

`Florin Maxim, pe banca Corvinului/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Florin Maxim a oferit prima reacţie, după ce Corvinul a remizat cu Sepsi, scor 1-1, în etapa a treia a Ligii 1. Antrenorul a anunţat care este obiectivul echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Maxim nu s-a ferit să recunoască faptul că vrea să o ducă pe Corvinul în play-off, în acest sezon. După primele trei runde, nou-promovata are patru puncte.

Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1

Florin Maxim vrea să-i răsplătească pe suporterii Corvinului, care fac deplasarea la Arad, acolo unde hunedorenii îşi dispută meciurile de pe teren propriu. Antrenorul a mai sublniat că se fac eforturi mari pentru ca echipa să fie întreţinută.

„Încercăm la fiecare meci să punem în practică ceea ce facem la antrenamente.

(n.r. Care sunt așteptările la club?) Mi s-a mai pus această întrebare. Tot glumim, dar noi ne dorim play-off-ul, pentru că în play-out oricum ajungem. Deci e clar!

Reclamă
Reclamă

Ne propunem ca de la meci la meci să creștem și să le oferim ceva suporterilor care vin alături de noi.

Nu e simplu. Am făcut aproape trei ore de la Hunedoara. Nu e ușor. Oamenii fac eforturi să ne susțină.

Eu asta vorbeam cu băieții în vestiar. Trebuie să le oferim ceva pentru timpul lor și pentru banii lor„, a declarat Florin Maxim, după Corvinul – Sepsi 1-1, conform digisport.ro.

Românul a cărui invenție a fost folosită de FBI. Cum a revoluționat Gheorghe Popa criminalisticaRomânul a cărui invenție a fost folosită de FBI. Cum a revoluționat Gheorghe Popa criminalistica
Reclamă

Corvinul – Sepsi 1-1

Corvinul a controlat prima partea a reprizei întâi în meciul de la Arad şi după ocaziile ratate de Sergio Ribeiro, în minutul 5, şi Yeboah, în minutul 28, hunedorenii au reuşit să deschidă scorul. Mario Bratu a înscris în minutul 32, cu un şut plasat, pe jos, aducând gazdele în avantaj. Sepsi a egalat după numai două minute, prin golul lui Cosmin Matei, şut frumos din careu.

Pe final de repriză Abualnadi a înscris pentru Corvinul, dar golul din minutul 45+2 a fost anulat de VAR pentru ofsaid şi a fost egal la pauză. Fabry a lovit bara în minutul 56, iar replica oaspeţilor a venit de la ratarea lui Mawa, din minutul 86. S-a terminat Corvinul – Sepsi 1-1 şi ambele echipe au cate 4 puncte în clasament.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui turist polonez după ce a ajuns pe Transalpina pentru prima dată
Observator
Reacția unui turist polonez după ce a ajuns pe Transalpina pentru prima dată
FCSB, cale liberă pentru transferul lui Denis Drăguș! E șansa lui Gigi Becali după ultima decizie luată de Trabzonspor
Fanatik.ro
FCSB, cale liberă pentru transferul lui Denis Drăguș! E șansa lui Gigi Becali după ultima decizie luată de Trabzonspor
21:30

LIVE TEXTRapid – CFR Cluj 0-0, ACUM. Derby „feroviar” pe Giulești
21:00

VIDEOPSV – AZ Alkmaar 0-4. Dennis Man şi colegii săi, umiliţi în AntenaPLAY
20:54

Nota primită de Dennis Man, după umilinţa suferită de PSV în Supercupa Olandei cu AZ Alkmaar
20:38

Corvinul – Sepsi 1-1. Duelul nou-promovatelor, decis de două goluri marcate în două minute
20:16

VideoJurnal Antena Sport | S-au distrat pe săturate
20:15

Echipa la care ar putea să ajungă Dennis Politic după ce a fost refuzat de Dinamo
Vezi toate știrile
1 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 2 Dinamo a luat decizia în cazul transferului lui Dennis Politic de la FCSB 3 Viitorul lui Marius Baciu la FCSB a fost decis, după eliminarea din cupele europene. Anunţul lui Mihai Stoica 4 „Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea 5 VIDEO„Nu știu cum a reușit”. Louis Munteanu, assist uluitor în MLS. Comentatorilor nu le-a venit să creadă 6 Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!