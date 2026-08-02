„Ne dorim play-off-ul”. Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1: „Asta le-am spus în vestiar”

Florin Maxim a oferit prima reacţie, după ce Corvinul a remizat cu Sepsi, scor 1-1, în etapa a treia a Ligii 1. Antrenorul a anunţat care este obiectivul echipei sale.
Florin Maxim nu s-a ferit să recunoască faptul că vrea să o ducă pe Corvinul în play-off, în acest sezon. După primele trei runde, nou-promovata are patru puncte.
Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1
Florin Maxim vrea să-i răsplătească pe suporterii Corvinului, care fac deplasarea la Arad, acolo unde hunedorenii îşi dispută meciurile de pe teren propriu. Antrenorul a mai sublniat că se fac eforturi mari pentru ca echipa să fie întreţinută.
„Încercăm la fiecare meci să punem în practică ceea ce facem la antrenamente.
(n.r. Care sunt așteptările la club?) Mi s-a mai pus această întrebare. Tot glumim, dar noi ne dorim play-off-ul, pentru că în play-out oricum ajungem. Deci e clar!
Ne propunem ca de la meci la meci să creștem și să le oferim ceva suporterilor care vin alături de noi.
Nu e simplu. Am făcut aproape trei ore de la Hunedoara. Nu e ușor. Oamenii fac eforturi să ne susțină.
Eu asta vorbeam cu băieții în vestiar. Trebuie să le oferim ceva pentru timpul lor și pentru banii lor„, a declarat Florin Maxim, după Corvinul – Sepsi 1-1, conform digisport.ro.
Corvinul – Sepsi 1-1
Corvinul a controlat prima partea a reprizei întâi în meciul de la Arad şi după ocaziile ratate de Sergio Ribeiro, în minutul 5, şi Yeboah, în minutul 28, hunedorenii au reuşit să deschidă scorul. Mario Bratu a înscris în minutul 32, cu un şut plasat, pe jos, aducând gazdele în avantaj. Sepsi a egalat după numai două minute, prin golul lui Cosmin Matei, şut frumos din careu.
Pe final de repriză Abualnadi a înscris pentru Corvinul, dar golul din minutul 45+2 a fost anulat de VAR pentru ofsaid şi a fost egal la pauză. Fabry a lovit bara în minutul 56, iar replica oaspeţilor a venit de la ratarea lui Mawa, din minutul 86. S-a terminat Corvinul – Sepsi 1-1 şi ambele echipe au cate 4 puncte în clasament.
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