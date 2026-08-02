Atmosferă de zile mari în Giuleşti! Rapid – CFR Cluj a început cu întârziere. Nici Ciprian Deac nu a fost uitat

Rapid şi CFR Cluj se întâlnesc în etapa a treia a noului sezon din Liga 1. Partida are loc în Giuleşti, acolo unde stadionul este plin.
Daniel Pancu îşi întâlneşte fosta echipă pe care a antrenat-o până la finalul sezonului trecut. În tabăra clujenilor, acum în conducerea clubului, se află Ciprian Deac, fost jucător şi la Rapid, retras din activitate la finalul sezonului trecut.
Atmosferă de zile mari în Giuleşti înainte de Rapid – CFR Cluj
Înaintea partidei, Ciprian Deac a primit un tricou din partea rapidiştilor şi a fost aplaudat de întreaga asistenţă prezentă pe stadionul din Giuleşti. Imediat după acest moment, din peluză au zburat role de hârtie şi a fost nevoie de câteva minute ca terenul să fie curăţat.
În tot acest timp, au fost probleme cu plasa şi la una dintre porţi, cea a celor de la CFR Cluj, astfel încât au trecut câteva minute până când a început partida.
Echipele de start:
Rapid (4-3-3): Aioani – D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar, Bubanja – Moruțan, Kodor, Al. Dobre
Rezerve: Ungureanu, Petrila, Senciuc, C. Ignat, Niculcea, A. Șucu, Celik, El Sawy, Kamara, Jambor, Burmaz, Onea
Absenți: Cr.Manea (accidentat), Pașcanu (suspendat)
Antrenor: Daniel Pancu
CFR Cluj (4-3-3): Vâlceanu – Braun, Pantalon, Abeid, Simao Rocha – Muhar, Djokovic, Costa – Cordea, Drazic, Șfaiț
Rezerve: Gal, Camora, Perianu, Păun, Azzini, Fică, Korenica, Gligor, Biliboc, C. Matei, Sula
Absenți: Huja, Kun (accidentați)
Antrenor: Antonio Folha
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