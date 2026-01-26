Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru”

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 16:11

Duel în FCSB - CFR Cluj 1-4/ Sport Pictures

Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4. Fostul internațional consideră că schimbările realizate la pauză la formația campioană nu au adus un plus. 

Înainte de startul reprizei secunde, ambii jucători din banda stângă, Alexandru Pantea și Mihai Toma, au fost înlocuiți. Risto Radunovic și Alexandru Stoian au fost trimiși în teren. 

În minutul 49, Andrei Cordea a reușit să marcheze și să ducă scorul la 3-1. Adrian Ilie a subliniat că golul a venit chiar din banda stângă, fiind de părere că înlocuirea ambilor jucători din acest flanc nu a fost o decizie inspirată la FCSB.  

„În prima repriză, FCSB joacă bine ofensiv, chiar dacă primește cele două goluri. La pauză se întâmplă două schimbări în banda stângă care o scot direct din joc, Pantea și Toma. Banda stângă scoasă complet din joc. În minutul 2 din repriza a doua, unde e golul? Fix acolo, dezastru!”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro. 

De asemenea, Adrian Ilie a declarat că și jucătorii din atac ai FCSB-ului au fost nemulțumiți de schimbările realizate de la pauză. 

„Mă pun și în locul jucătorilor. Jucăm bine ofensiv, primele 30 de minute, mă pun în locul lui Bîrligea… M-a scos banda stângă care m-a ajutat, care a creat pericol. De acolo pleacă și nemulțumirile, Miculescu vorbea singur când a ieșit, Bîrligea la fel…”, a mai spus Adrian Ilie. 

FCSB ocupă locul 11, cu 31 de puncte, după 23 de meciuri disputate. Campionii au fost depășiți și de CFR Cluj, fiind la cinci puncte distanță de play-off. 

