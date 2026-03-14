“Giuleştiul fierbe” Anunţul Rapidului despre ultimele bilete de la derby-ul cu Dinamo!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 martie 2026, 13:55

Fanii Rapidului, în timpul unui derby cu Dinamo de pe Arena Naţională / Profimedia Images

Rapidul a anunţat că biletele la derby-ul cu Dinamo, care se va disputa în această seară, de la ora 21:00, în Giuleşti, au fost vândute în totalitate.

Partida Rapid – Dinamo va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Rapid începe play-off-ul de pe locul 3, după victoria surprinzătoare a Argeşului, 1-0, cu Universitatea Craiova, în deplasare.

Sold out la Rapid – Dinamo

De cealaltă parte, Dinamo a căzut pe ultimul loc în play-off după victoria Argeşului, “câinii” având 26 de puncte după înjumătăţire. Dinamo vine după 3 înfrângeri la rând în campionat. Totodată, Kopic are mari probleme în atac, unde nu poate conta decât pe Alex Pop şi pe improvizaţia Alberto Soro. Karamoko s-a accidentat, iar George Puşcaş nu poate evolua încă.

“𝐆𝐢𝐮𝐥𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐮𝐥 fierbe! 🔥
✅ Sold out bilete
🎟️ Mai sunt disponibile 250 de abonamente și poți intra pe Giulești cu abonamentul digital de pe mail
🛍️ Fanshop-ul e deschis până la ora 21:00
🤍 Porțile Giuleștiului se deschid la 19:00
🙌 Băieții ajung la stadion la 𝟏𝟗:𝟐𝟑
🇱🇻 La 21:00 începe un nou capitol! Unul pe care îl vom scrie 𝐢̂𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧𝐚̆!
La luptă! 𝐓𝐨𝐭̦𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐑𝐚𝐩𝐢𝐝!”, a transmis Rapid pe contul oficial de Facebook.

“Câinii” speră la revanşă în derby-ul din Giuleşti, după ce au fost învinşi de Rapid atât în tur, cu 2-0, cât şi în retur, cu 2-1. Ambele derby-uri dintre cele două echipe jucate în sezonul regular s-au disputat pe Arena Naţională.

Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Observator
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Gigi Becali, la un pas să-l piardă pe Mirel Rădoi: „Dacă mai dura o zi discuția, nu mai eram aici!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, la un pas să-l piardă pe Mirel Rădoi: „Dacă mai dura o zi discuția, nu mai eram aici!”
14:50

Demolarea noului stadion al lui Dinamo a fost oprită! Care este motivul
14:18

Mirel Rădoi i-a spus ferm lui Gigi Becali ce nu are voie să facă! În caz contrar, va pleca de la FCSB
13:39

Marea schimbare adusă de Mirel Rădoi la FCSB, înainte de debut: „A fost foarte ușor de decis”
13:30

Mirel Rădoi a spus deschis ce a găsit la FCSB, la revenirea la formaţia patronată de Gigi Becali!
12:58

Cristi Chivu, tot mai aproape să semneze un nou contract cu Inter. Anunțul italienilor: „E un pariu câștigat”
12:48

Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 5 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în MP al Chinei. „Dublă” Mercedes în calificări 6 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”