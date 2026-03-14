“Giuleştiul fierbe” Anunţul Rapidului despre ultimele bilete de la derby-ul cu Dinamo!

Rapidul a anunţat că biletele la derby-ul cu Dinamo, care se va disputa în această seară, de la ora 21:00, în Giuleşti, au fost vândute în totalitate.
Partida Rapid – Dinamo va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Rapid începe play-off-ul de pe locul 3, după victoria surprinzătoare a Argeşului, 1-0, cu Universitatea Craiova, în deplasare.
Sold out la Rapid – Dinamo
De cealaltă parte, Dinamo a căzut pe ultimul loc în play-off după victoria Argeşului, “câinii” având 26 de puncte după înjumătăţire. Dinamo vine după 3 înfrângeri la rând în campionat. Totodată, Kopic are mari probleme în atac, unde nu poate conta decât pe Alex Pop şi pe improvizaţia Alberto Soro. Karamoko s-a accidentat, iar George Puşcaş nu poate evolua încă.
“𝐆𝐢𝐮𝐥𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐮𝐥 fierbe! 🔥
✅ Sold out bilete
🎟️ Mai sunt disponibile 250 de abonamente și poți intra pe Giulești cu abonamentul digital de pe mail
🛍️ Fanshop-ul e deschis până la ora 21:00
🤍 Porțile Giuleștiului se deschid la 19:00
🙌 Băieții ajung la stadion la 𝟏𝟗:𝟐𝟑
🇱🇻 La 21:00 începe un nou capitol! Unul pe care îl vom scrie 𝐢̂𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧𝐚̆!
La luptă! 𝐓𝐨𝐭̦𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐑𝐚𝐩𝐢𝐝!”, a transmis Rapid pe contul oficial de Facebook.
“Câinii” speră la revanşă în derby-ul din Giuleşti, după ce au fost învinşi de Rapid atât în tur, cu 2-0, cât şi în retur, cu 2-1. Ambele derby-uri dintre cele două echipe jucate în sezonul regular s-au disputat pe Arena Naţională.
