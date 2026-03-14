Mirel Rădoi a spus deschis ce a găsit la FCSB, la revenirea la formaţia patronată de Gigi Becali!

Noul antrenor al FCSB-ului, Mirel Rădoi (44 de ani), a dezvăluit la conferinţa de presă de dinainte de debutul său în acest nou mandat la echipa lui Becali, că atmosfera e una apăsătoare în sânul lotului, după ratarea obiectivului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB va debuta în play-out cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus. Mirel Rădoi îşi propune să o ducă pe FCSB în Conference League, lucru care se poate întâmpla doar prin calificarea la baraj şi câştigarea celor două meciuri de baraj pentru preliminariile competiţiei europene.

Mirel Rădoi a subliniat şi că pregătirea pentru meciul cu Metaloglobus a fost dată peste cap de reprogramarea repetată a partidei. În cele din urmă, FCSB – Metaloglobus se va disputa duminică, de la ora 20:30.

După victoria cu 3-2 în faţa lui Hermannstadt, UTA a depăşit-o temporar pe FCSB şi e liderul play-out-ului. Arădenii au ajuns la 25 de puncte, iar FCSB are 23 de puncte după înjumătăţirea din play-out-ul Ligii 1.

“Primul lucru pe care l-am constatat imediat e atmosfera puțin apăsată, sunt conștienți de ratarea obiectivului și cred că, așa cum anticipam înainte de a avea un contact cu ei, e o problemă mentală. Am încercat să-i aducem cu picioarele pe pământ, să le arătăm realitatea, că de aici încolo poate fi și mai rău. Am mizat mai mult pe lucrurile pozitive. Atmosfera e puțin apăsată din cauza presiunii ratării calificării în play-off.