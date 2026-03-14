Mirel Rădoi a spus deschis ce a găsit la FCSB, la revenirea la formaţia patronată de Gigi Becali!

Noul antrenor al FCSB-ului, Mirel Rădoi (44 de ani), a dezvăluit la conferinţa de presă de dinainte de debutul său în acest nou mandat la echipa lui Becali, că atmosfera e una apăsătoare în sânul lotului, după ratarea obiectivului.
FCSB va debuta în play-out cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus. Mirel Rădoi îşi propune să o ducă pe FCSB în Conference League, lucru care se poate întâmpla doar prin calificarea la baraj şi câştigarea celor două meciuri de baraj pentru preliminariile competiţiei europene.
Mirel Rădoi a recunoscut că atmosfera e tensionată la FCSB după ratarea obiectivului
Mirel Rădoi a subliniat şi că pregătirea pentru meciul cu Metaloglobus a fost dată peste cap de reprogramarea repetată a partidei. În cele din urmă, FCSB – Metaloglobus se va disputa duminică, de la ora 20:30.
După victoria cu 3-2 în faţa lui Hermannstadt, UTA a depăşit-o temporar pe FCSB şi e liderul play-out-ului. Arădenii au ajuns la 25 de puncte, iar FCSB are 23 de puncte după înjumătăţirea din play-out-ul Ligii 1.
“Primul lucru pe care l-am constatat imediat e atmosfera puțin apăsată, sunt conștienți de ratarea obiectivului și cred că, așa cum anticipam înainte de a avea un contact cu ei, e o problemă mentală. Am încercat să-i aducem cu picioarele pe pământ, să le arătăm realitatea, că de aici încolo poate fi și mai rău. Am mizat mai mult pe lucrurile pozitive. Atmosfera e puțin apăsată din cauza presiunii ratării calificării în play-off.
Nu mi s-a părut ceva wow, probabil că aveau anumite informații, ne-am mai întâlnit la partidele directe, a fost o relație de respect. A fost totul în regulă, de la discuțiile cu ei nu am simțit ceva special.
“Principiile de joc rămân, ideile sunt diferite”
Trebuie să existe cuvântul moderație. Dacă nu avem grijă și începem acum să spunem că echipa nu era bine pregătită fizic și am pregătit-o noi în patru antrenamente… nu există așa ceva. Moderație a existat, inclusiv la minutele de exerciții, pauze, suntem pe un tărâm necunoscut, nu avem cum să spunem că echipa e bună sau slabă, din punct de vedere fizic. Asta se poate îmbunătăți doar din punct de vedere mental. Principiile de joc rămân, ideile sunt diferite. Zilele astea au fost dificile și pentru noi. Noi am crezut că jucăm vineri, exercițiile de viteză le-am mutat sâmbătă, după am aflat că vom juca duminică. Din punct de vedere fizic, nu pot să spun cu exactitate unde suntem în acest moment”, a declarat Mirel Rădoi în conferinţa de presă premergătoare duelului cu Metaloglobus.
