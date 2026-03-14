Mirel Rădoi i-a spus ferm lui Gigi Becali ce nu are voie să facă! În caz contrar, va pleca de la FCSB

Mirel Rădoi (44 de ani) a acceptat să vină să îl ajute pe naşul lui, Gigi Becali (67 de ani), în condiţiile în care FCSB a ratat play-off-ul.

Rădoi a fost întrebat de convenţia pe care a avut-o cu naşul lui, Gigi Becali, atunci când a acceptat să revină la FCSB.

Mirel Rădoi nu va accepta o intervenţie în mod public la echipă din partea lui Gigi Becali

Rădoi a subliniat că speră ca Becali să nu se implice deloc în munca pe care noul staff al FCSB-ului o va face. Totuşi, dacă acest lucru se va întâmpla, Rădoi a precizat că nu va accepta ca Becali să intervină în mod public la echipă. Dacă naşul lui va face acest lucru, Mirel Rădoi va pleca de la FCSB înainte de cele două luni şi jumătate stabilite.

“(n.r: despre convenția cu Gigi Becali. Ce trebuie să faci tu și ce nu trebuie să facă dânsul ca această colaborare să nu se încheie?) A fost o discuție normală, nu cred că s-au condiționat lucrurile, deja ne știm, știe cum sunt eu. Nu cred că va fi cazul de ceva special, să intervină în munca noastră. Nu cred că va exista vreun moment, în aceste două luni și jumătate, în care să interfereze cu munca noastră. Să putem să fim siguri de vreun lucru în lumea asta, nu avem cum. Sper să nu se facă acest lucru, dacă se va face, să fie în discuții private, izolate, nu public.

Implicarea conducerii, transferuri de jucători… nimic care să fie foarte concret, care să cuprindă ce vrem noi să facem.