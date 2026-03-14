Mirel Rădoi i-a spus ferm lui Gigi Becali ce nu are voie să facă! În caz contrar, va pleca de la FCSB

Bogdan Stănescu Publicat: 14 martie 2026, 14:18

Gigi Becali şi Mirel Rădoi / Colaj AntenaSport

Mirel Rădoi (44 de ani) a acceptat să vină să îl ajute pe naşul lui, Gigi Becali (67 de ani), în condiţiile în care FCSB a ratat play-off-ul.

Rădoi a fost întrebat de convenţia pe care a avut-o cu naşul lui, Gigi Becali, atunci când a acceptat să revină la FCSB.

Mirel Rădoi nu va accepta o intervenţie în mod public la echipă din partea lui Gigi Becali

Rădoi a subliniat că speră ca Becali să nu se implice deloc în munca pe care noul staff al FCSB-ului o va face. Totuşi, dacă acest lucru se va întâmpla, Rădoi a precizat că nu va accepta ca Becali să intervină în mod public la echipă. Dacă naşul lui va face acest lucru, Mirel Rădoi va pleca de la FCSB înainte de cele două luni şi jumătate stabilite.

“(n.r: despre convenția cu Gigi Becali. Ce trebuie să faci tu și ce nu trebuie să facă dânsul ca această colaborare să nu se încheie?) A fost o discuție normală, nu cred că s-au condiționat lucrurile, deja ne știm, știe cum sunt eu. Nu cred că va fi cazul de ceva special, să intervină în munca noastră. Nu cred că va exista vreun moment, în aceste două luni și jumătate, în care să interfereze cu munca noastră. Să putem să fim siguri de vreun lucru în lumea asta, nu avem cum. Sper să nu se facă acest lucru, dacă se va face, să fie în discuții private, izolate, nu public.

Implicarea conducerii, transferuri de jucători… nimic care să fie foarte concret, care să cuprindă ce vrem noi să facem.

“Au existat foarte multe discuţii în patru luni, nu foarte multe oferte concrete”

În aceste patru luni am fost un antrenor norocos, au existat foarte multe discuții, nu foarte multe oferte concrete. Nu s-au materializat. Am încercat să stau cât mai departe de asta. Dacă era o zi, maxim două cred că nu mai eram prezent aici”, a spus Mirel Rădoi în conferinţa de presă.

Becali îl asigura pe finul lui, Mirel Rădoi, că el va face totul la FCSB în această perioadă de două luni şi jumătate, în care a acceptat să vină la roş-albaştri. Rădoi nu a cerut niciun ban pentru munca lui, fiind însă obligat să primească o funcţie modică, minimă, pentru a putea antrena echipa.

Mirel Rădoi debutează pe banca FCSB-ului, în acest al doilea mandat la echipa lui Becali, contra lui Metaloglobus, “lanterna” clasamentului. FCSB – Metaloglobus se va disputa duminică, de la ora 20:30, după mai multe reprogramări. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Mai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jafMai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jaf
După victoria cu 3-2 în faţa lui Hermannstadt, UTA a depăşit-o temporar pe FCSB şi e liderul play-out-ului. Arădenii au ajuns la 25 de puncte, iar FCSB are 23 de puncte după înjumătăţirea din play-out-ul Ligii 1.

 

Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
Observator
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
Fanatik.ro
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
15:01

Steaua s-a calificat în play-off-ul Ligii a 2-a! Rezultatele din ultima etapă a sezonului regular
14:50

Demolarea noului stadion al lui Dinamo a fost oprită! Care este motivul
13:55

“Giuleştiul fierbe” Anunţul Rapidului despre ultimele bilete de la derby-ul cu Dinamo!
13:39

Marea schimbare adusă de Mirel Rădoi la FCSB, înainte de debut: „A fost foarte ușor de decis”
13:30

Mirel Rădoi a spus deschis ce a găsit la FCSB, la revenirea la formaţia patronată de Gigi Becali!
12:58

Cristi Chivu, tot mai aproape să semneze un nou contract cu Inter. Anunțul italienilor: „E un pariu câștigat”
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 3 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 6 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în MP al Chinei. „Dublă” Mercedes în calificări
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”