Marea schimbare adusă de Mirel Rădoi la FCSB, înainte de debut: „A fost foarte ușor de decis”

Mirel Rădoi a oferit declarații înaintea debutului la FCSB. Antrenorul va bifa primul meci din noul mandat duminică, atunci când roș-albaștrii o vor înfrunta pe Metaloglobus, în prima etapă de play-out.
Întrebat dacă s-a gândit să schimbe căpitanul, Mirel Rădoi a transmis că a decis, alături de staff-ul său, să formeze un grup de jucători care să fie responsabili de ceea ce se întâmplă în vestiar.
Mirel Rădoi, schimbare majoră la FCSB înainte de debut
Mirel Rădoi a explicat că jucătorii aleși vor fi mai responsabili și se vor ocupa de problemele care vor apărea, înainte ca acestea să ajungă la antrenor. De asemenea, acesta a dezvăluit că eventualele amenzi le va strânge tot căpitanul, Darius Olaru, însă a ținut să specifice că până în acest moment, este foarte mulțumit de ce a găsit la echipă și de comportamentul noilor săi elevi.
„Am avut discuția asta la nivel de staff, aici a fost foarte ușor decis. Am reușit să facem un grup de jucători care să fie responsabili de ceea ce se întâmplă în vestiar. Până să ajungă la noi problemele, primii responsabili vor fi acei jucători cu care am avut discuții.
Dacă ceva se întâmplă, ei trebuie să fie primul filtru. Dacă lucrurile escaladează, cei amendați nu vor fi cei care au încercat, ci acel grup. Așa am încercat cumva să-i responsabilizăm. În primul rând în vestiar, e acel grup de jucători.
(Cine strânge amenzile?) Amenzile le va strânge căpitanul de echipă, indiferent de vârstă, dacă joacă sau nu. Sper să nu fie cazul. Dacă vor continua așa, le fac eu cinste, pentru că nu avem întârzieri la ședințe, neimplicare, nu am ce să le reproșez din punctul acesta de vedere”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă, înainte de FCSB – Metaloglobus.
