Cristi Chivu, tot mai aproape să semneze un nou contract cu Inter. Anunțul italienilor: „E un pariu câștigat”

Cristi Chivu, pe banca lui Inter, în timpul unui meci din Serie A

Cristi Chivu e tot mai aproape să semneze un nou contract cu Inter. Italienii au anunțat că antrenorul român i-a convins pe șefii nerazzurrilor, urmând să-și prelungească înțelegerea cu echipa din Milano.

Cristi Chivu a semnat cu Inter, în vară, un contract valabil până pe 20 iunie 2027. El a reușit să ducă echipa pe primul loc în Serie A, fiind favorit să câștige Scudetto în actuala stagiune.

Cristi Chivu, tot mai aproape să semneze un nou contract cu Inter

Ca urmare a rezultatelor înregistrate pe banca lui Inter, Cristi Chivu e foarte aproape să-și prelungească actualul contract cu formația de pe Meazza. Italienii au anunțat că antrenorul român este considerat de șefii echipei ca fiind „un pariu câștigat”.

Jurnaliștii de la gazzetta.it titrează, în ziua meciului dintre Inter și Atalanta: „Chivu nu stă la discuții. Clubul e gata să-l blocheze până după 2027”.

Italienii subliniază că Cristi Chivu a reușit să le ofere încredere jucătorilor lui Inter, după dezamăgirile uriașe din finalul sezonului trecut, atunci când au pierdut titlul în fața lui Napoli, cât și finala Champions League cu PSG, scor 0-5.