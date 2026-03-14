Cristi Chivu, tot mai aproape să semneze un nou contract cu Inter. Anunțul italienilor: „E un pariu câștigat”

Cristi Chivu e tot mai aproape să semneze un nou contract cu Inter. Italienii au anunțat că antrenorul român i-a convins pe șefii nerazzurrilor, urmând să-și prelungească înțelegerea cu echipa din Milano.
Cristi Chivu a semnat cu Inter, în vară, un contract valabil până pe 20 iunie 2027. El a reușit să ducă echipa pe primul loc în Serie A, fiind favorit să câștige Scudetto în actuala stagiune.
Ca urmare a rezultatelor înregistrate pe banca lui Inter, Cristi Chivu e foarte aproape să-și prelungească actualul contract cu formația de pe Meazza. Italienii au anunțat că antrenorul român este considerat de șefii echipei ca fiind „un pariu câștigat”.
Jurnaliștii de la gazzetta.it titrează, în ziua meciului dintre Inter și Atalanta: „Chivu nu stă la discuții. Clubul e gata să-l blocheze până după 2027”.
Italienii subliniază că Cristi Chivu a reușit să le ofere încredere jucătorilor lui Inter, după dezamăgirile uriașe din finalul sezonului trecut, atunci când au pierdut titlul în fața lui Napoli, cât și finala Champions League cu PSG, scor 0-5.
„Inter a ales să-i întărească poziția lui Chivu, care este considerat un pariu câștigat din toate punctele de vedere: tehnic, tactic, managerial. Cristian a reușit să ridice un grup umilit după finala de la Munchen, cu PSG, și să-l readucă în fruntea Serie A”, au transmis italienii menționați anterior.
Totodată, oficialii lui Inter nu sunt atât de încântați de grupul de jucători. Dacă Cristi Chivu are postul asigurat în următorii ani, nu se poate spune același lucru și despre elevii săi, șefii nerazzurri luând în calcul o adevărată „revoluție” la echipă, din sezonul viitor.
Italienii susțin că nici măcar vedetele echipei, Marcus Thuram sau Hakan Calhanoglu, nu sunt siguri că vor continua la Inter, clubul monitorizându-le situațiile din actualul sezon. Pe lista posibilelor plecări se află și Alessandro Bastoni, care este dorit de Barcelona.
