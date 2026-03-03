Portughezii au reacționat, după ce FCSB a ratat accederea în play-off. Cum au comentat rușinea suferită de campioană - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

FCSB a ratat pentru prima oară în istorie prezența în play-off-ul Ligii 1, asta deși a dominat competiția în ultimele două sezoane, când a câștigat și titlul de campioană.

Acum, gruparea roș-albastră și-a aflat soarta cu o etapă înainte de finalul sezonului regular, după ce FC Argeș a dat lovitura pe Arena Națională cu Dinamo București.

FCSB, pentru prima oară în istorie în play-out

FCSB a avut un parcurs catastrofal în actualul sezon, fiind mult sub formația care în stagiunea precedentă domina competiția internă, dar care avea rezultate și pe plan european.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous va juca în premieră în play-out, iar presa din Portugalia a reacționat cu privire la rușinea suferită de campioana en-titre.

„FCSB, anterior cunoscută drept istorica Steaua București, obligată să își schimbe numele în urma unei dispute dintre Ministerul Apărării și patronul actual Gigi Becali, a ratat calificarea în play-off.