Portughezii au reacționat, după ce FCSB a ratat accederea în play-off. Cum au comentat rușinea suferită de campioană - Antena Sport

Portughezii au reacționat, după ce FCSB a ratat accederea în play-off. Cum au comentat rușinea suferită de campioană

Daniel Işvanca Publicat: 3 martie 2026, 16:13

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

FCSB a ratat pentru prima oară în istorie prezența în play-off-ul Ligii 1, asta deși a dominat competiția în ultimele două sezoane, când a câștigat și titlul de campioană.

Acum, gruparea roș-albastră și-a aflat soarta cu o etapă înainte de finalul sezonului regular, după ce FC Argeș a dat lovitura pe Arena Națională cu Dinamo București.

FCSB, pentru prima oară în istorie în play-out

FCSB a avut un parcurs catastrofal în actualul sezon, fiind mult sub formația care în stagiunea precedentă domina competiția internă, dar care avea rezultate și pe plan european.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous va juca în premieră în play-out, iar presa din Portugalia a reacționat cu privire la rușinea suferită de campioana en-titre.

„FCSB, anterior cunoscută drept istorica Steaua București, obligată să își schimbe numele în urma unei dispute dintre Ministerul Apărării și patronul actual Gigi Becali, a ratat calificarea în play-off.

Clubul din România, care a câștigat ultimele două titluri de campioană, a jucat în acest sezon în faza principală din Europa League, însă pe plan intern este pe locul 7, cu 3 puncte în spatele lui Argeș. Cu o etapă rămasă din sezonul regulat, FCSB știe deja că nu va fi prezentă în play-off. Liderul campionatului este Universitatea Craiova, antrenată de portughezul Filipe Coelho.

Totuși, FCSB a reușit să câștige ultimele două jocuri, cu UTA Arad și Metaloglobus, însă nu a fost suficient pentru a termina în primele 6. În primele 10 etape din sezonul regulat, în timp ce evolua și în preliminariile europene, FCSB a câștigat un singur meci.

Gigi Becali, controversatul patron de la FCSB, a anunțat deja schimbări la echipă pentru a doua jumătate a sezonului. Obiectivul de acum este câștigarea play-out-ului și asigurarea unui loc de Conference League”, au scris cei de la A Bola.

