Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo - Antena Sport

La doar o zi după ce l-a prezentat oficial pe Rareș Pop, Petrolul Ploiești a confirmat un alt transfer, de această dată în compartimentul defensiv. „Găzarii l-au convins pe Andres Dumitrescu, jucător dorit și de Dinamo.
Fundașul stânga a rămas liber de contract după despărțirea de Slavia Praga, însă a revenit spectaculos în prima ligă a României, acolo unde va fi pregătit de Eugen Neagoe.
Andres Dumitrescu a semnat cu Petrolul
Andres Dumitrescu și-a încheiat socotelile cu cei de la Slavia Praga și a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc, acolo unde a decis să semneze cu cei de la Petrolul Ploiești.
Fotbalistul în vârstă de 24 de ani va fi înlocuitorul ideal pentru Robert Sălceanu, care a fost transferat definitiv de către Rapid în schimbul sumei de 400.000 de euro.
