Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo - Antena Sport

La doar o zi după ce l-a prezentat oficial pe Rareș Pop, Petrolul Ploiești a confirmat un alt transfer, de această dată în compartimentul defensiv. „Găzarii l-au convins pe Andres Dumitrescu, jucător dorit și de Dinamo.

Fundașul stânga a rămas liber de contract după despărțirea de Slavia Praga, însă a revenit spectaculos în prima ligă a României, acolo unde va fi pregătit de Eugen Neagoe.

Andres Dumitrescu a semnat cu Petrolul

Andres Dumitrescu și-a încheiat socotelile cu cei de la Slavia Praga și a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc, acolo unde a decis să semneze cu cei de la Petrolul Ploiești.

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani va fi înlocuitorul ideal pentru Robert Sălceanu, care a fost transferat definitiv de către Rapid în schimbul sumei de 400.000 de euro.

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu jucătorul Andres Dumitrescu (24 ani), acesta semnând cu clubul nostru un contract valabil până la finalul stagiunii 2026-2027. Născut la Slatina, Andres Dumitrescu s-a remarcat în tricoul lui Sepsi OSK Sf. Gheorghe, echipă cu care a câștigat două Cupe ale României și tot atâtea Supercupe, înainte să se transfere, în vara lui 2023, la galonata formație cehă Slavia Praga. A revenit, sub formă de împrumut, la Sepsi, pe perioada sezoanelor ‘23/’24 și ‘24/’25, iar din vara anului trecut a fost detașat la Sigma Olomouc, având cinci prezențe, în actuala stagiuni, în prima ligă din Cehia, Cupa Cehiei, preliminariile Europa League și faza grupelor Conference League.