Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo - Antena Sport

Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 16 ianuarie 2026, 18:01

Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo

Andres Dumitrescu într-un meci cu Mlada Boleslav / Profimedia

La doar o zi după ce l-a prezentat oficial pe Rareș Pop, Petrolul Ploiești a confirmat un alt transfer, de această dată în compartimentul defensiv. „Găzarii l-au convins pe Andres Dumitrescu, jucător dorit și de Dinamo.

Fundașul stânga a rămas liber de contract după despărțirea de Slavia Praga, însă a revenit spectaculos în prima ligă a României, acolo unde va fi pregătit de Eugen Neagoe.

Andres Dumitrescu a semnat cu Petrolul

Andres Dumitrescu și-a încheiat socotelile cu cei de la Slavia Praga și a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc, acolo unde a decis să semneze cu cei de la Petrolul Ploiești.

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani va fi înlocuitorul ideal pentru Robert Sălceanu, care a fost transferat definitiv de către Rapid în schimbul sumei de 400.000 de euro.

„𝐁𝐔𝐍 𝐕𝐄𝐍𝐈𝐓, 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔𝐌𝐈𝐓𝐑𝐄𝐒𝐂𝐔!
FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu jucătorul Andres Dumitrescu (24 ani), acesta semnând cu clubul nostru un contract valabil până la finalul stagiunii 2026-2027.
Născut la Slatina, Andres Dumitrescu s-a remarcat în tricoul lui Sepsi OSK Sf. Gheorghe, echipă cu care a câștigat două Cupe ale României și tot atâtea Supercupe, înainte să se transfere, în vara lui 2023, la galonata formație cehă Slavia Praga. A revenit, sub formă de împrumut, la Sepsi, pe perioada sezoanelor ‘23/’24 și ‘24/’25, iar din vara anului trecut a fost detașat la Sigma Olomouc, având cinci prezențe, în actuala stagiuni, în prima ligă din Cehia, Cupa Cehiei, preliminariile Europa League și faza grupelor Conference League.
Evoluând pe postul de fundaș stânga, Andres Dumitrescu a făcut parte din lotul „tricolorilor” la turneul final al Campionatului European „U21” din 2023, fiind, de asemenea, convocat și la repezentativa de seniori, cu prilejul partidei cu Israel, din noiembrie 2023”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

